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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
16%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 22:36

  won написав:
  Ой+ написав:Можна мати 1%/міс згрубша від КЛ на ОВДП

Немає такого. Максимум - 1,62-1,68% за два місяці.

Є таке. Порахував по Соледару. За 67 днів вийшло 2.195% Тобто за два місяці (61 день) 1.998%
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 07:39

  angra написав:
  won написав:
  Ой+ написав:Можна мати 1%/міс згрубша від КЛ на ОВДП

Немає такого. Максимум - 1,62-1,68% за два місяці.

Є таке. Порахував по Соледару. За 67 днів вийшло 2.195% Тобто за два місяці (61 день) 1.998%

Це лише на цей місяць. Останні 8-9 місяців, коли не було в наявності паперів з погашенням в цьому/наступному місяці, максимум за 2 місяці знаходився в районі 1,5-1,7%. Ну а тут раз є 10.06 і 24.06 (був), то вже локально підтягли прибутковість і по деяким іншим паперам.
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 14:53

  won написав:
  angra написав:
  won написав:Немає такого. Максимум - 1,62-1,68% за два місяці.

Є таке. Порахував по Соледару. За 67 днів вийшло 2.195% Тобто за два місяці (61 день) 1.998%

Це лише на цей місяць. Останні 8-9 місяців, коли не було в наявності паперів з погашенням в цьому/наступному місяці, максимум за 2 місяці знаходився в районі 1,5-1,7%. Ну а тут раз є 10.06 і 24.06 (був), то вже локально підтягли прибутковість і по деяким іншим паперам.

Я не користуюсь тільки в рахунок грейсу. Купляю, як правило, на півроку вперед з інтервалом у два місяці, гашу своїми. Але фактично збільшую свій дохід за рахунок використання КЛ у грейсі на понад 1%/міс, а взагалі то і написав, що згрубша 1%, тобто приблизно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:49

Re: ПриватБанк

А зараз в Приваті з Єврової картки переказувати на іноземну картку вже 2%, чи все таки 1% як раніше "по акції" біло кілька років?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:32

  Ой+ написав:Я не користуюсь тільки в рахунок грейсу. Купляю, як правило, на півроку вперед з інтервалом у два місяці, гашу своїми. Але фактично збільшую свій дохід за рахунок використання КЛ у грейсі на понад 1%/міс, а взагалі то і написав, що згрубша 1%, тобто приблизно.

Ну то це ви так робите. В запитанні не було, що кредлім+свої, питання було лише за кредлім. В такому випадку обов'язковий продаж максимум через 52-53 дні після покупки, тож обов'язково доведеться сплатити спред. В результаті і вийде 1,5-1,6% за два місяці, максимум - 1,9% за два місяці (зараз піднялась прибутковість).
won
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:49

Re: ПриватБанк

  foxluck написав:А зараз в Приваті з Єврової картки переказувати на іноземну картку

сам відповідаю: 1% як і було
foxluck
 
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  #<1 ... 536537538539
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