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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
16%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53

  fedor_345 написав:Ой+ не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити

Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53

Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 09:58

Amethyst вже знайшов відповідь - таки можна.
fedor_345
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