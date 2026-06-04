Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53
Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53
Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
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