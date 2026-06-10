Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53
Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53
Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:11
Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.
З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13
Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:32
У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.
Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...
КР зараз 448. А толку...
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:34
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 07 чер, 2026 14:23
Re: ПриватБанк
Совет - смиритесь. Не обращайте внимания. Периодически запрашивайте, но будьте готовы что будет идти отлуп даже без запроса в БКИ. Да возможно Вам банк выдал черную метку - бороться бессмысленно, тратить эмоции, расстраиваться еще больше бессмысленно. Если звезды сойдутся - лимит дадут - не сойдутся - поднимите одну руку вверх и со словами "Да и хрен с ним!" - резко опустите вниз. Имею кейс похожий на Amethyst'a. Сам клиент банка с 2008 - всегда все устраивало и банк и меня пока не случились "стейки" во время ковида (май 2020). Банк тогда пытался кинуть клиентов (за что получил поганяло #зеленелайно), а я был одним из тех кто писал в НБУ и поддержке банка активно доказывал что они не правы. В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. По сути 5 с половиной лет любой запрос о лимите - мгнвенный отлут без запроса в БКИ. Метка? Вероятно да. Но вот в январе 2026 очередная попытка без особой надежды на успех и - о чудо - лимит 10к. Потом в апреле +10к, на днях еще +10к. Рейтинг в районе 380-400. Т.е. ниже вашего. Нагрузка все время - не маленькая - основные кредитки есть, хотя с прошлого года часть даже стал закрывать по ненадобности (О.банк, тасин саксесс). Да в конце 2024 занес сюда чутка валюты на ОВГЗ, несколько раз докупал, в т.ч. после погашения - выводил пока немного процентов. Поэтому думаю данный фактор - покупка ОГВЗ - крайне положителен в вопросе выделения лимита. То что вы думаете что Вас лишили лимита по причине того, что вы за кредитные брали бумаги - считаю ошибочным мнением, хотя и весьма распространенным в сети. У меня большинство трат за счет лимита это как раз ИКУ ну и собственно покупка бумаг у #зеленелайно, но лимит наоборот перманентно растет (по крайней мере пока) - поэтому думаю это вовсе не причина. Возможно банк получил какую-то инфу по вам от других источников, которая ему не понравилось. Знаю, что к сожалению, некоторые банки уже начали между собой обмениваться чем-то подобным. И клиент ничем противодействовать в данном процессе не сможет. Поэтому возвращаюсь с того с чего начал - не тратьте силы и нервы - смиритесь и глядишь у вас лет через пять лимит вернется . А может даже и раньше...
Как там у китайцев: "Если долго сидеть на берегу реки то можно увидеть как мимо проплывет..." пусть будет повышение лимита в привате. Мой уже приплыл - Ваш надеюсь - пока в пути
Додано: Сер 10 чер, 2026 17:51
Re: ПриватБанк
Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.
Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его.
Додано: Сер 10 чер, 2026 19:14
Хотів закинути гроші на Приват-вклад: авторизувався у ТСО, вбрав вклад, ввів суму - ТСО видав, що неможливо поповнити готівкою і спробувати завтра. Я вирішив, що це якась проблема конкретного ТСО, провів ті самі маніпуляції у іншому з тим самим результатом. У цьому місяці були платежі через П24 та мізерна перекидка на конверт від іншого клієнта, кешем не поповнював. Які можуть бути причини у Бегемота не брати кеш?
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