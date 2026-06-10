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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 537538539540 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 86 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 10 2- Погане. Некомпетентне. 16% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 12 Всього голосів : 86 Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53 fedor_345 написав: Ой+ не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити

Тобто?

В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ. Тобто?В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ. Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6990 З нами з: 05.05.21 Подякував: 534 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 5 1 1 13 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53 Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс. klug Повідомлень: 9207 З нами з: 18.08.14 Подякував: 392 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 09:58 Amethyst вже знайшов відповідь - таки можна. fedor_345

Повідомлень: 45 З нами з: 06.12.07 Подякував: 69 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 13:11 Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.

Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).

Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.



З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно. Искатель Повідомлень: 6492 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1093 раз. Подякували: 4881 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13 Искатель написав: Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.

Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).

Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.



З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно. Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.

Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно

Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К

...а так жив років 5 без ліміту Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійноКупив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К...а так жив років 5 без ліміту Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6990 З нами з: 05.05.21 Подякував: 534 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 5 1 1 13 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 13:32 Amethyst написав: Искатель написав: Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.

Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).

Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.



З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно. Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.

Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно

Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К

...а так жив років 5 без ліміту Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійноКупив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К...а так жив років 5 без ліміту

У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.

Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...

КР зараз 448. А толку... У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...КР зараз 448. А толку... Искатель Повідомлень: 6492 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1093 раз. Подякували: 4881 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 13:34 Re: ПриватБанк Искатель написав: б'єшся, як риба об лід... б'єшся, як риба об лід... так риба ж холоднокровна. Спокійно, і все буде так риба ж холоднокровна. Спокійно, і все буде Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6990 З нами з: 05.05.21 Подякував: 534 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 5 1 1 13 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 14:23 Re: ПриватБанк Искатель написав: але зло бере. але зло бере.

Совет - смиритесь. Не обращайте внимания. Периодически запрашивайте, но будьте готовы что будет идти отлуп даже без запроса в БКИ. Да возможно Вам банк выдал черную метку - бороться бессмысленно, тратить эмоции, расстраиваться еще больше бессмысленно. Если звезды сойдутся - лимит дадут - не сойдутся - поднимите одну руку вверх и со словами "Да и хрен с ним!" - резко опустите вниз. Имею кейс похожий на Amethyst'a. Сам клиент банка с 2008 - всегда все устраивало и банк и меня пока не случились "стейки" во время ковида (май 2020). Банк тогда пытался кинуть клиентов (за что получил поганяло #зеленелайно), а я был одним из тех кто писал в НБУ и поддержке банка активно доказывал что они не правы. В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. По сути 5 с половиной лет любой запрос о лимите - мгнвенный отлут без запроса в БКИ. Метка? Вероятно да. Но вот в январе 2026 очередная попытка без особой надежды на успех и - о чудо - лимит 10к. Потом в апреле +10к, на днях еще +10к. Рейтинг в районе 380-400. Т.е. ниже вашего. Нагрузка все время - не маленькая - основные кредитки есть, хотя с прошлого года часть даже стал закрывать по ненадобности (О.банк, тасин саксесс). Да в конце 2024 занес сюда чутка валюты на ОВГЗ, несколько раз докупал, в т.ч. после погашения - выводил пока немного процентов. Поэтому думаю данный фактор - покупка ОГВЗ - крайне положителен в вопросе выделения лимита. То что вы думаете что Вас лишили лимита по причине того, что вы за кредитные брали бумаги - считаю ошибочным мнением, хотя и весьма распространенным в сети. У меня большинство трат за счет лимита это как раз ИКУ ну и собственно покупка бумаг у #зеленелайно, но лимит наоборот перманентно растет (по крайней мере пока) - поэтому думаю это вовсе не причина. Возможно банк получил какую-то инфу по вам от других источников, которая ему не понравилось. Знаю, что к сожалению, некоторые банки уже начали между собой обмениваться чем-то подобным. И клиент ничем противодействовать в данном процессе не сможет. Поэтому возвращаюсь с того с чего начал - не тратьте силы и нервы - смиритесь и глядишь у вас лет через пять лимит вернется . А может даже и раньше...

Как там у китайцев: "Если долго сидеть на берегу реки то можно увидеть как мимо проплывет..." пусть будет повышение лимита в привате. Мой уже приплыл - Ваш надеюсь - пока в пути Совет - смиритесь. Не обращайте внимания. Периодически запрашивайте, но будьте готовы что будет идти отлуп даже без запроса в БКИ. Да возможно Вам банк выдал черную метку - бороться бессмысленно, тратить эмоции, расстраиваться еще больше бессмысленно. Если звезды сойдутся - лимит дадут - не сойдутся - поднимите одну руку вверх и со словами "Да и хрен с ним!" - резко опустите вниз. Имею кейс похожий на Amethyst'a. Сам клиент банка с 2008 - всегда все устраивало и банк и меня пока не случились "стейки" во время ковида (май 2020). Банк тогда пытался кинуть клиентов (за что получил поганяло #зеленелайно), а я был одним из тех кто писал в НБУ и поддержке банка активно доказывал что они не правы. В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. По сути 5 с половиной лет любой запрос о лимите - мгнвенный отлут без запроса в БКИ. Метка? Вероятно да. Но вот в январе 2026 очередная попытка без особой надежды на успех и - о чудо - лимит 10к. Потом в апреле +10к, на днях еще +10к. Рейтинг в районе 380-400. Т.е. ниже вашего. Нагрузка все время - не маленькая - основные кредитки есть, хотя с прошлого года часть даже стал закрывать по ненадобности (О.банк, тасин саксесс). Да в конце 2024 занес сюда чутка валюты на ОВГЗ, несколько раз докупал, в т.ч. после погашения - выводил пока немного процентов. Поэтому думаю данный фактор - покупка ОГВЗ - крайне положителен в вопросе выделения лимита. То что вы думаете что Вас лишили лимита по причине того, что вы за кредитные брали бумаги - считаю ошибочным мнением, хотя и весьма распространенным в сети. У меня большинство трат за счет лимита это как раз ИКУ ну и собственно покупка бумаг у #зеленелайно, но лимит наоборот перманентно растет (по крайней мере пока) - поэтому думаю это вовсе не причина. Возможно банк получил какую-то инфу по вам от других источников, которая ему не понравилось. Знаю, что к сожалению, некоторые банки уже начали между собой обмениваться чем-то подобным. И клиент ничем противодействовать в данном процессе не сможет. Поэтому возвращаюсь с того с чего начал - не тратьте силы и нервы - смиритесь и глядишь у вас лет через пять лимит вернется. А может даже и раньше...Как там у китайцев: "Если долго сидеть на берегу реки то можно увидеть как мимо проплывет..." пусть будет повышение лимита в привате. Мой уже приплыл - Ваш надеюсь - пока в пути WallNutPen Повідомлень: 1562 З нами з: 08.06.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2026 17:51 Re: ПриватБанк WallNutPen написав: ...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. ...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.



Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его. Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его. Howl

Повідомлень: 6464 З нами з: 08.03.18 Подякував: 601 раз. Подякували: 1160 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2026 19:14 Хотів закинути гроші на Приват-вклад: авторизувався у ТСО, вбрав вклад, ввів суму - ТСО видав, що неможливо поповнити готівкою і спробувати завтра. Я вирішив, що це якась проблема конкретного ТСО, провів ті самі маніпуляції у іншому з тим самим результатом. У цьому місяці були платежі через П24 та мізерна перекидка на конверт від іншого клієнта, кешем не поповнював. Які можуть бути причини у Бегемота не брати кеш? klug Повідомлень: 9207 З нами з: 18.08.14 Подякував: 392 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 537538539540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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