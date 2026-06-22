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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2026 07:54
Navegantes написав: Solar_simfi написав:
За останні пів року вдруге підняли кредліміт по Універсалці, вже до 135, при тому, що ніколи не вибирав більше 5-6 тис. і жодного разу не платив штрафи/пені/комісії тощо. От щоб шо?
Щоб прозвітувати про зростання активів
Цікава версія, дякую
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Додано: Пон 22 чер, 2026 12:15
Leviafan написав:
Стосовно даних, буду звертатися на ГЛ для оновлення, бо у застосунку такої функції не бачу(
Можна в чат написати щодо оновлення анкетних/паспортних даних і бот запропонує оновити, виставивши сповіщення при наступному вході в Приват24.
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