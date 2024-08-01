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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:54
Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
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Amethyst
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:09
Amethyst написав: Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
Звичайно ні, з якого б то дива?
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Ferlakur
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:15
Ferlakur написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
Звичайно ні, з якого б то дива?
А мені от ото диво сподобалося, що у Алки: і АТБ і Вигоду можна оформити, як допки до Реда
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Amethyst
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:43
Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А ви стали клієнтом у відділенні чи онлайн? Мені у чаті не захотіли відкривати. Типу тільки у відділення топати.
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BEaST
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Додано: Чет 01 сер, 2024 17:01
BEaST написав: Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А ви стали клієнтом у відділенні чи онлайн? Мені у чаті не захотіли відкривати. Типу тільки у відділення топати.
Не пам'ятаю вже, давно було.
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Ferlakur
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Додано: Чет 01 сер, 2024 17:37
Ferlakur написав: BEaST написав: Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А ви стали клієнтом у відділенні чи онлайн? Мені у чаті не захотіли відкривати. Типу тільки у відділення топати.
Не пам'ятаю вже, давно було.
А може це фіча тільки з персменагером?
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Amethyst
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Додано: Чет 01 сер, 2024 17:51
Amethyst написав:
А може це фіча тільки з персменагером?
Персонального немає в мене, раніше був якийсь Самір чи шось таке, потім пропав.
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Ferlakur
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Додано: Чет 01 сер, 2024 17:53
Я спитав у чятіку, чи можна діючому клієнтові цю карту без візиту до відділення, годину десь чекав відповіді, тоді сказали шо можна, з вами зв'яжуться. І за 10-15 хв в чат постукав вже інший спеціаліст і все зробив.
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Ferlakur
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