RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:25

  1finanсier написав:У зв'язку з введенням плати за смс інформування вирішив закрити Болт. Може хтось підкаже, чи можна його закрити дистанційно?

Спробуйте через Чат у заст-ку замовити пдф-ку на закриття - два пушика і всьоо.
Буває, що треба вмовити сапорт, але с Персом це точно прокативало :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6675
З нами з: 05.05.21
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 09:03

всі зміни по тарифах
https://ukrsibbank.com/news-post/updating-card-tariff-plans-09-2025/?utm_source=dmc&utm_medium=push&utm_campaign=24800228
читайте, запам'ятовуйте і нічого не додумуйте про смс, абонплату і т.д.
KVV
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:18

сегодня уже можно тратить с кредиткИ?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2912
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:37

emeta можна.
повернути до 18:00 06.10.25
KVV
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 05:22

С местной є-підримки только p2p?
а через Newcard внутрибанк и с неё уже СЭПом наружу без комиссии выйдет?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2912
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 07:20

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  emeta написав:С местной є-підримки только p2p?
а через Newcard внутрибанк и с неё уже СЭПом наружу без комиссии выйдет?

Если верить тарифам, то уже больше недели, как за исходящий СЭП в другой банк с NEW Card комис не менее 2 грн. А вот с еПидтримки якобы осталась в этом плане шара (хотя подозреваю, что это им лень было новый PDF для полузакрытого продукта выпускать, а на самом деле тоже возьмут). Где написано, что с неё СЭП нельзя?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5923
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:20

  moveton написав:
  emeta написав:С местной є-підримки только p2p?
а через Newcard внутрибанк и с неё уже СЭПом наружу без комиссии выйдет?

.. А вот с еПидтримки якобы осталась в этом плане шара (хотя подозреваю, что это им лень было новый PDF для полузакрытого продукта выпускать, а на самом деле тоже возьмут). Где написано, что с неё СЭП нельзя?


Как понять осталась?
Раньше можно было только p2p
Может что-то изменилось, но поддержка всё также уверяет, что СЭПов с є-підримки нет
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2912
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:28

  emeta написав:Как понять осталась?
Раньше можно было только p2p
Может что-то изменилось, но поддержка всё также уверяет, что СЭПов с є-підримки нет

Я про то, что в тарифах в п. 6.3.3 написано "Не тарифікується", а не "Не здійснюється". По факту может и не работает. Это ж документ для клиентов, а не для банка :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5923
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:20

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

В Німеччини перестав працювати сайт Укрсібу...не заходить з вчорашнього обіду, з ранку була можливість.
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3590)
12.09.2025 09:37
Ринок ОВДП (9687)
12.09.2025 09:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.