Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:43

  emeta написав:Подскажите, с местной є-підримки можно обналичить средства в кассе Пумба?
Через nfc или через кассовый ордер?
Вижу в тарифах
Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500 000,01 UAH

и при этом
Без використання картки в касах Банку 1,5%

как понять?
Карта ж виртуальная

ПУМБ вміє безкоштовно знімати тільки з пластику.
Ніякі вірти тут не проходять, ні з НФС ні з куаром 8)
Amethyst
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:40

emeta
Вітаємо!
Зняття коштів із картки єПідтримка не передбачено програмою. Можливий лише розрахунок у визначених програмою мережах.
PUMB
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:47

  PUMB написав:emeta
Вітаємо!
Зняття коштів із картки єПідтримка не передбачено програмою. Можливий лише розрахунок у визначених програмою мережах.

А якщо на Є-підтримку прийшли виплати по ОВДП, то також зняття поштів не передбачено, як і СЕП чи p2p?
ternofond
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:53

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:ПУМБ вміє безкоштовно знімати тільки з пластику.


myko
