втрачається 5-6 днів від зберігання паперів, щоб заплатити запроданцям (УГБ)
доречі, а на форумі УГБ вже запитували на якій підставі введені 0,2% ?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:57
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:08
підтримайте запит до УГБ на Мінфіні
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:36
До речі, десь на форумі було посилання на електронне звернення/скаргу на НБУ. Хтось може скинути?
Якщо туди масово почнуть писати, то може щось з цього і вийде
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:51
Re: Ринок ОВДП
