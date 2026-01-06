|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Суб 01 лис, 2025 18:52
Підкажіть, в Болт можливо відключити платне смс за 30 грн і повноцінно використовувати? Чи воно при відкритті і не підключається?
la9
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Суб 01 лис, 2025 21:48
KVV написав: alibob написав:
Як думаєте - який профіль використання її ще можливий? Чи злазити?
...
під кінець року бувать акції типу 50 оплат за участь в розіграші 500/1000грн + золото Більше все ще капає.
Так лучше ее открывать под акцию? там для нового клиента бывают плюшки?
emeta
- Повідомлень: 2939
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 09:25
нюшку. Закінчується термін дії. От думаю чи є сенс перевипускати
вони термін карток не подовжать?
flysoulfly
- Повідомлень: 6017
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 330 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:00
emeta написав:
Так лучше ее открывать под акцию? там для нового клиента бывают плюшки?
нещодавно за відкриття картки Нацкешбек розігрували сертифікати по 500 грн у Сільпо.
може і за Ньюшку щось вистрілити.
KVV
- Повідомлень: 1464
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 08:43
la9 написав:
Підкажіть, в Болт можливо відключити платне смс за 30 грн і повноцінно використовувати? Чи воно при відкритті і не підключається?
Можливо.
1. Через додаток відключаєте платне смс-інформування (Online-inform+).
2. Через чат підключаєте безкоштовне смс-інформування (Online-inform).
ramzes4
- Повідомлень: 1189
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2592 раз.
- Подякували: 330 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:57
Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?
la9
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:32
la9 написав:
Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?
Ви ж повині були якісь документи по страховці підписувати? Чи просто не уважно дивилися, що пдписуєте/чи вона впаяна в умови Болту?
1finanсier
- Повідомлень: 1114
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 74 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:13
1finanсier написав: la9 написав:
Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?
Ви ж повині були якісь документи по страховці підписувати? Чи просто не уважно дивилися, що пдписуєте/чи вона впаяна в умови Болту?
Окремо про страховку нічого не було
la9
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 14:29
la9 написав: 1finanсier написав: la9 написав:
Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?
Ви ж повині були якісь документи по страховці підписувати? Чи просто не уважно дивилися, що пдписуєте/чи вона впаяна в умови Болту?
Окремо про страховку нічого не було
Ни о страховке, ни о плате за смс информирование не предупреждают. Если сам перед открытием карты не дочитался, будешь платить. Никто ничего не скажет. Благо можно всё это отключить прямо в отделении, или через приложение/поддержку. Чуть выше на странице писали, как это сделать.
ЯНаФоруме
- Повідомлень: 137
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:51
Сибас не планує платіж нараховувати? Досі святкують?
klug
- Повідомлень: 8993
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 1274 раз.
