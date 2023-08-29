Авто в Україні

RSS
Сер 04 бер, 2026 12:37

  Ой+ написав:
Від 3 березня до 30 квітня 2026 року Sense Bank спільно з WOG запускає акцію, яка допоможе заощаджувати на кожній поїздці. Просто розраховуйтеся карткою "ВИГОДА" — і отримуйте бонуси або миттєву знижку на пальне.
Варіант 1. Бонуси на WOG PRIDE:
+7 грн бонусів за кожен літр бензину або дизелю;
+3,5 грн бонусів за кожен літр газу.
Варіант 2. Миттєва знижка:
–7 грн з літра бензину або дизелю;
–3,5 грн з літра газу. https://help.sensebank.com.ua/360004793 ... #heading-4

пиз.дец какая у них наценка
Сер 04 бер, 2026 13:28

тренд наш френд

  _hunter написав:
  Schmit написав:
Козирних "карт" у нас все "більше і більше".

Та вообще ничего страшного не происходит: перетерпел народ зиму с отключениями света/воды - и это перетерпят.
Темболее - если использовать известную методику деления ВВП на площадь населения - легко можно увидеть, что до 3х евро бензин может вообще без проблем рости.

для художників bigkit-ами, краще 1 раз побачити

Зображення
