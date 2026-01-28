Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:18
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Вів 20 січ, 2026 22:00
Додано: Суб 24 січ, 2026 14:47
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:41
Кто-то пользуется картой Shop&Go?
Я правильно понимаю, что она дебетовая? Нигде не нашел информацию про кредитный лимит по ней.
Написано, что эта карта только для новых клиентов. Совсем новых? Или если был клиентом, но несколько лет назад, то тоже открывают?
Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
И страховку можно отключить (или вообще не применять)?
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:49
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
см. viewtopic.php?p=5905868#p5905868
