|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лют, 2026 23:27
Ferlakur написав:
Так там же зараз нема шо купляти за кредитні
ну чому ж немає, Соледар від ІСУ наприклад
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1471
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему