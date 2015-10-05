|
Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 06 лют, 2026 16:41
У мережі шириться критика через нібито зниження шлюбного віку в Україні до 14 років. У Верховній Раді відреагували на скандал і пояснили, як змінять проект нового Цивільного кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.
Спікер парламенту поділився, що у мережі шириться критика "положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років".
Йдеться про проект нового Цивільного кодексу України, який найближчим часом можуть винести на розгляд ВРУ.
"Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", - повідомив Стефанчук.
Він зауважив, що така норма "точно не має спонукального характеру" - "аби укладали шлюб з 14 років".
"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень", - розповів політик.
Перше, за його словами, - це факт:
або народження дитини в особи, яка досягла 14 років;
або її вагітності.
Друге - наявність рішення суду.
"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька чи матері", - наголосив Стефанчук.
Він додав, що "юридичні аргументи тут - однозначні".
"Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині", - повідомив очільник парламенту.
Підсумовуючи вищесказане він констатував: "цієї норми у проекті не буде".
"Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію", - підсумував посадовець.
природа предусмотрела возможность стать мамой в 14 остальное решение самой мамы. Афигеть как общество диктует как нужно будущей маме распоряжаться своей фертильностью. Я не то чтобы поддерживаю, это вообще личное дело каждого, запреты тут неуместны. Мамы в 14 всегда были и будут.
2
3
Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:19
косят под взрослых
Додано: Нед 08 лют, 2026 07:28
Додано: Пон 09 лют, 2026 03:22
Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.
Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.
И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.
3 дня уже хожу слушаю по кругу.
Что скажете?
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:52
Додано: Сер 11 лют, 2026 18:16
зміст життя
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:32
### О книге "Богатый папа, бедный папа"
Книга "Богатый папа, бедный папа" (Rich Dad Poor Dad) написана Робертом Кийосаки в соавторстве с Шэрон Лектер и впервые опубликована в 1997 году. Это автобиографический рассказ о финансовом воспитании автора, где он сравнивает советы двух "отцов": биологического (бедного, но образованного) и отца друга (богатого предпринимателя). Книга стала бестселлером, продана миллионами копий и вдохновила многих на изучение финансовой грамотности, но также подверглась критике за упрощения и личные противоречия автора.
### Краткое содержание
Книга построена на шести уроках финансовой грамотности, которые Кийосаки якобы получил от "богатого папы". Основная идея: бедные и средний класс работают за деньги, а богатые заставляют деньги работать на себя. Автор описывает свою жизнь с девяти лет, когда он и друг Майк пытались заработать, печатающие фальшивые монеты, и получили первые уроки от богатого отца Майка.
Ключевые уроки:
- **Урок 1: Богатые не работают за деньги.** Деньги должны генерировать пассивный доход через активы (недвижимость, акции, бизнес), а не тратиться на пассивы (долги, роскошь). Бедные попадают в "крысиные бега": зарабатывают, тратят, берут кредиты.
- **Урок 2: Почему нужно учить финансовой грамотности.** Разница между активами (приносят доход) и пассивами (вынимают деньги). Автор подчеркивает важность баланса: активы > пассивы.
- **Урок 3: Занимайся своим бизнесом.** Не полагайся на зарплату; создавай активы, инвестируй в образование по финансам.
- **Урок 4: История налогов и корпораций.** Богатые используют корпорации для минимизации налогов (законно), в то время как бедные платят больше.
- **Урок 5: Богатые изобретают деньги.** Используй интеллект и возможности: находи сделки, инвестируй в недвижимость, акции.
- **Урок 6: Работай, чтобы учиться.** Ищи работу для навыков (продажи, управление), а не только за зарплату. Преодолевай страх, жадность и лень.
В итоге Кийосаки утверждает, что финансовый успех зависит от мышления: бедные видят препятствия, богатые — возможности. Книга заканчивается призывом к действию: изучать финансы, инвестировать и учить детей тому же.
### Основные цитаты
Вот наиболее цитируемые фразы из книги, отражающие ключевые идеи:
- "Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя."
- "Важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится."
- "Актив — это то, что приносит деньги в мой карман. Пассив — это то, что вынимает деньги из моего кармана."
- "Перестань винить во всем меня. Если ты думаешь, что проблема во мне, тебе придется изменить меня. Если ты поймешь, что проблема в тебе, ты сможешь измениться сам, чему-то научиться и стать мудрее."
- "Грандиозные возможности видят не глазами. Их видят умом."
- "Если вы не можете увидеть себя богатым, то никогда не сможете этого добиться."
- "Богатые изобретают деньги."
- "Жизнь бьёт всех. Но одни сдаются, а другие сопротивляются."
Эти цитаты подчеркивают темы финансового мышления, активов и преодоления страхов.
### Критика
Книга высоко ценится за мотивацию и введение в финансовую грамотность: многие читатели отмечают, что она изменила их взгляд на деньги, побудила инвестировать и работать на себя. Однако критика значительна и касается как содержания, так и автора.
**Положительные отзывы:**
- Книга проста, доступна и мотивирует: "Благодаря этой книге я работаю на себя и иду к тому, чтоб деньги работали на меня!"
- Полезна для начинающих: подчеркивает важность образования в финансах, где школа не учит.
**Отрицательные аспекты:**
- **Банальности и упрощения:** Многие идеи — общие места (например, "работай умнее, не тяжелее"), без конкретных шагов. Критики называют книгу "сплошными банальностями" и не применимой к реальности низких доходов или экономического неравенства.
- **Противоречия и этические вопросы:** Автор противоречит себе (например, советует "разориться по полной", но хвалит осторожность). Намеки на инсайдерскую торговлю (незаконно) и минимизацию налогов подрывают этику: это может вредить обществу.
- **Личность автора:** Расследования показывают, что "богатый папа" — вымышленный персонаж, а Кийосаки преувеличивает успехи (провел мало сделок с недвижимостью на момент публикации). Он обанкротился несколько раз, обманул партнеров (например, агентство на $23 млн) и считается "инфоцыганом" — продает курсы, но его советы привели к потерям для последователей.
- **Не универсальность:** Не подходит для всех: в России/Украине менталитет и законы отличаются, а риски инвестиций высоки.
