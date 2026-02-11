Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3167316831693170 Додано: Сер 11 лют, 2026 07:26 Striker написав: slonomag написав: А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?



Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца. А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца.

А податки кожного разу і нотаріусу за оформлення не треба платити? Там також сума хороша виходить, щоб кожні 2 роки так просто її віддавати. І де гарантія, що за 3-4 місяці зможете продати за нормальну ціну? Деякі роками не можуть продати, або доводиться скидувати ціну. Щось я ніяк не можу прикинути в чому тут вигода, якщо відкинути іспанський кейс, а брати тільки наші реалії. Плюс ще один фактор - війна. Продати квартиру в умовному прифронтовому Дніпрі, щоб купити тут же, тільки в іншій локації? Таке шось. В іншому місті є сенс купити, але тут тримає робота і родичі. Щось мені це все здається як із розряду натягування сови на глобус. Інша справа оренда - я зараз платю 7к грн (135€) за нормальну 2к в потрібному мені районі, біля роботи. Так дешево, бо не було майже нічого - привіз свою пралку, холодильник, вся кухонна техніка, половина меблів мої (комоди, ліжко 2 спальне, стіл комп'ютерний і т. д.). Проблема тільки буде це все вивозити назад, але я може просто все продам і наступного разу зніму вже дорожче з усім необхідним. Коротше, чи є сенс купувати зараз хату за умовні 30к $, якщо оренда коштує 160$? З ризиком втратити все в один момент. А податки кожного разу і нотаріусу за оформлення не треба платити? Там також сума хороша виходить, щоб кожні 2 роки так просто її віддавати. І де гарантія, що за 3-4 місяці зможете продати за нормальну ціну? Деякі роками не можуть продати, або доводиться скидувати ціну. Щось я ніяк не можу прикинути в чому тут вигода, якщо відкинути іспанський кейс, а брати тільки наші реалії. Плюс ще один фактор - війна. Продати квартиру в умовному прифронтовому Дніпрі, щоб купити тут же, тільки в іншій локації? Таке шось. В іншому місті є сенс купити, але тут тримає робота і родичі. Щось мені це все здається як із розряду натягування сови на глобус. Інша справа оренда - я зараз платю 7к грн (135€) за нормальну 2к в потрібному мені районі, біля роботи. Так дешево, бо не було майже нічого - привіз свою пралку, холодильник, вся кухонна техніка, половина меблів мої (комоди, ліжко 2 спальне, стіл комп'ютерний і т. д.). Проблема тільки буде це все вивозити назад, але я може просто все продам і наступного разу зніму вже дорожче з усім необхідним. Коротше, чи є сенс купувати зараз хату за умовні 30к $, якщо оренда коштує 160$? З ризиком втратити все в один момент.



Тут на ветке не про Украину в основном, но если интересно.

Если такие вещи уже РИЕЛТОР говорит, то совсем плохо значит.

Тут на ветке не про Украину в основном, но если интересно.Если такие вещи уже РИЕЛТОР говорит, то совсем плохо значит. rjkz

Повідомлень: 18233 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5590 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 07:30 Vadim_ написав: xaos_3 написав: Vadim_

Не зовсім зрозумів ваш допис.

Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує. Не зовсім зрозумів ваш допис.Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.

я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,

а сколько аренда даже обоссаного хруща? я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,а сколько аренда даже обоссаного хруща?



Для полноты картины.

Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.

Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово. Для полноты картины.Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово. rjkz

Повідомлень: 18233 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5590 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 07:46 rjkz написав: Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.

В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.

Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать. Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.

Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.

Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?

Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.

И это все в контексте покупки для себя.

Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски. Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.И это все в контексте покупки для себя.Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9285 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21724 раз. Профіль 135 84 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 08:00 rjkz написав: Vadim_ написав: akurt написав: Питання про те, що краще:

- жити в орендованому (чужому) житлі;

- жити у власному житлі

є цікавим та теоретично не має точної відповіді.

Питання про те, що краще:- жити в орендованому (чужому) житлі;- жити у власному житліє цікавим та теоретично не має точної відповіді.

каждому своё(с)

вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа

а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы? каждому своё(с)вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работаа чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?



Ветка про эмиграцию, верно?

Вот в США это так не работает как в Украине.

Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду. Ветка про эмиграцию, верно?Вот в США это так не работает как в Украине.

можно поподробнее?

rjkz написав: Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".

Я тут приводил примеры в свое врмея. Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ,Я тут приводил примеры в свое врмея.

вообще не понял можно поподробнее?вообще не понял Vadim_

Повідомлень: 4666 З нами з: 23.05.14 Подякував: 646 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 10:07 rjkz написав: Vadim_ написав: xaos_3 написав: Vadim_

Не зовсім зрозумів ваш допис.

Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує. Не зовсім зрозумів ваш допис.Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.

я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,

а сколько аренда даже обоссаного хруща? я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,а сколько аренда даже обоссаного хруща?



Для полноты картины.

Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.

Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово. Для полноты картины.Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.

Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.

Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что. Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что. anduzenko

Повідомлень: 335 З нами з: 18.10.17 Подякував: 54 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 11:30 Еміграція, заробітчанство



News from Canada

(Або сходинки великої дороги)



Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.

Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.

Доволі цікаво:

- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;

- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;

- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;

- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».

- робота в найбільшому банку Канади;

- підвищення в посаді в банку.



Вчора: отримав запрошення на подачу на Постійне місце проживання.

Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.



P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив. akurt

Повідомлень: 11796 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4166 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 12:37 slonomag написав: xaos_3 написав: slonomag

Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.

Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться



Просто я не представляю как это будет выглядеть, вот наступило 4 марта 27го, у всех кончилось разрешение на пребывание в стране (в Германии это больше миллиона человек) и как их чисто технически будут выгонять? Это же не 3 калеки. И даже не тысяча. Это целый миллион людей. Это блин население Эстонии по кол-ву людей ) Ну вот как можно просто взять такую кучу народа и вывезти? Поездами 24/7 возить несколько месяцев или как? ) Просто я не представляю как это будет выглядеть, вот наступило 4 марта 27го, у всех кончилось разрешение на пребывание в стране (в Германии это больше миллиона человек) и как их чисто технически будут выгонять? Это же не 3 калеки. И даже не тысяча. Это целый миллион людей. Это блин население Эстонии по кол-ву людей ) Ну вот как можно просто взять такую кучу народа и вывезти? Поездами 24/7 возить несколько месяцев или как? )



Якщо просто залишать як є зараз (тимчасовий захист до 4.03.2027, не спростять умови переходу на інші параграфи) у Німеччині можуть діяти як з боснійцями у 1995 - одномоментне припинення соц виплат, три місяці на виїзд для тих, хто не має підстав залишатися. Боснійців також було не мало - до 400 (+/-) тис. Якщо просто залишать як є зараз (тимчасовий захист до 4.03.2027, не спростять умови переходу на інші параграфи) у Німеччині можуть діяти як з боснійцями у 1995 - одномоментне припинення соц виплат, три місяці на виїзд для тих, хто не має підстав залишатися. Боснійців також було не мало - до 400 (+/-) тис. xaos_3 Повідомлень: 74 З нами з: 11.12.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 14:55 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada

(Або сходинки великої дороги)



Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.

Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.

Доволі цікаво:

- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;

- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;

- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;

- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».

- робота в найбільшому банку Канади;

- підвищення в посаді в банку.



Вчора: отримав запрошення на подачу на Постійне місце проживання.

Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.



P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив. Еміграція, заробітчанствоNews from Canada(Або сходинки великої дороги)Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.Доволі цікаво:- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».- робота в найбільшому банку Канади;- підвищення в посаді в банку.Вчора:Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив.

в коммуналке? , достижение... в коммуналке? , достижение... Vadim_

Повідомлень: 4666 З нами з: 23.05.14 Подякував: 646 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 16:59

https://youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU? ... FoF6nhXtLd Потужно. Bolt Повідомлень: 3854 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 18:04 Vadim_ написав: в коммуналке? , достижение... в коммуналке? , достижение...

Як ви визначили, що дизайнерська велика квартира в центрі міста Торонто, де ви ніколи в житті не були, є «комуналка»?

Для загального розвитку: спільна оренда квартир в Європі та в США є звичайною річчю. Справа в тому, що орендуються НЕ убога квартира-«пендюрка», до якої ви звикли, а повнорозмірна квартира з окремим спальнями та до кожної спальні додаються окремий санвузол, найчастіше з ванною.



Для «загального розвитку» інформація про орендні варіанти моїх приятелів:

- Ірландія. Дублін. Двоповерховий будинок, в оренді у 4-х українських хлопців. Один з них зараз вже громадянин Ірландії. З трьома іншими я не є знайомим. Думаю, що вже отримали громадянство.

- Канада, Торонто, квартира 3-bedroom, в оренді у трьох українців, ціна оренди квартири 2 500С$.

- США, Santa Cruz, 2-o поверховий будинок в оренді у 4-х студентів, кожен платить по 600$, що для студентів цілком по силам. Скажу по секрету, що реально проживають не 4, а 8 осіб (маЛчік+дЄвочка в кожній з кімнат).

- США, San Jose, 2-o поверховий будинок. На першому поверсі - господарчі кімнати. На другому поверсі - 6 (!) окремих кімнат - по коридору 4 ліворуч, 2 праворуч, в кожній окремий санвузол. Праворуч також кухня.

- США, San Jose, престижний ЖК, 2-bedroom з окремим санвузлами. Величезна головна кімната з «американською» кухнею. Праворуч: окрема спальня із власною ванною. Ліворуч: окрема спальня з власною ванною та душовою. 2 паркувальних місця для авто власників: одне на другому поверсі, друге на парковці на даху будинка. У обох орендарів - автівки BMW i340M та BMW 228i. Ціна оренди квартири на двох 3700$.



Бажаю вам жити так та в таких «комуналках».

Ну хоч колись… Як ви визначили, що дизайнерська велика квартира в центрі міста Торонто, де ви ніколи в житті не були, є «комуналка»?Для загального розвитку: спільна оренда квартир в Європі та в США є звичайною річчю. Справа в тому, що орендуються НЕ убога квартира-«пендюрка», до якої ви звикли, а повнорозмірна квартира з окремим спальнями та до кожної спальні додаються окремий санвузол, найчастіше з ванною.Для «загального розвитку» інформація про орендні варіанти моїх приятелів:- Ірландія. Дублін. Двоповерховий будинок, в оренді у 4-х українських хлопців. Один з них зараз вже громадянин Ірландії. З трьома іншими я не є знайомим. Думаю, що вже отримали громадянство.- Канада, Торонто, квартира 3-bedroom, в оренді у трьох українців, ціна оренди квартири 2 500С$.- США, Santa Cruz, 2-o поверховий будинок в оренді у 4-х студентів, кожен платить по 600$, що для студентів цілком по силам. Скажу по секрету, що реально проживають не 4, а 8 осіб (маЛчік+дЄвочка в кожній з кімнат).- США, San Jose, 2-o поверховий будинок. На першому поверсі - господарчі кімнати. На другому поверсі - 6 (!) окремих кімнат - по коридору 4 ліворуч, 2 праворуч, в кожній окремий санвузол. Праворуч також кухня.- США, San Jose, престижний ЖК, 2-bedroom з окремим санвузлами. Величезна головна кімната з «американською» кухнею. Праворуч: окрема спальня із власною ванною. Ліворуч: окрема спальня з власною ванною та душовою. 2 паркувальних місця для авто власників: одне на другому поверсі, друге на парковці на даху будинка. У обох орендарів - автівки BMW i340M та BMW 228i. Ціна оренди квартири на двох 3700$.Бажаю вам жити так та в таких «комуналках».Ну хоч колись… akurt

Повідомлень: 11796 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4166 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3167316831693170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless