ну чому ж немає, Соледар від ІСУ наприклад
Додано: Вів 10 лют, 2026 23:27
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:31
Ліміти по карті на операції в інтернеті
Панове, а підкажіть, що це за покращення в Сібі - що у додатку не можна встановити ліміт на операції в інтернеті більше за 15 тис. Якщо треба більше - направляє у підтримку банку.
Чи все ж якось можна самому встановити ті ліміти?
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:17
Это в каком месте приложения нельзя? И каких операций из двух? Тапнул по карте, потом в Limits per card. Оба вида Online payments спокойно поставил по миллиону. ЧЯДНТ?
