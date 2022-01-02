RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:03

  -VICTOR- написав:ВIВ НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно )) :D

При відкритті налили 50К. Після зняття КБ 30% - відмовився. Вже не памятаю, як саме, але дистанційно... Через декілька місяців, без будь-яких заяв з мого бок,у налили 7К. Відмовлятися вже не став, як раз, під КБ на комуналь)
la9
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 02.07.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:38

Re: Банк Альянс

  la9 написав:Вже не памятаю, як саме, але дистанційно.
праворуч вгорі гарнітура гарячки,тудою вайбером,наприклад,розділяє по інтересах,кредліміти тощо.Но поки покращують)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7484
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:35

Re: Банк Альянс

  Мизантрóп написав:априклад,розділяє по інтересах,кредліміти

Ага, а дальше шиш - ждите данный функционал как соловей лета.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 898
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 10:03

Зараз придивився, що мін. платіж та сума до сплати у пільговому періоді , вказана у повідомленні, що приходило на початку місяця та ті, що зараз відображаються на вкладці "Кредитний ліміт" суттєво відрізняються. Хтось розбирався яким числам вірити? Щось від тих покращень лише гірше стає.
klug
 
Повідомлень: 9043
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 10:52

klug
Може бути різниця через оплату комунальних, які треба гасити на наступний місяць. Решта грейс 3міс.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 31.10.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:34

  valya написав:klug
Може бути різниця через оплату комунальних, які треба гасити на наступний місяць. Решта грейс 3міс.

Можна було б говорити про комуналку, якби я сам рахував ці суми і неправильно врахував періоди. А тут скм банк виставляє два різні числа з однаковою семантикою. За 18 днів (між повідомленням 02.02 і сьогоднішнім днем) змінилися умови пільгового періоду? 15-го, доречі, було повторне повідомлення з тією ж сумою, що і 2-го (меншою за ту, що показує зараз).
klug
 
Повідомлень: 9043
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:43

Альянс викотив оновлення застосунку. Вчергове заявлено, що не будуть брати коміс. за платежі на власноруч додані комунальні установи за умови "правильного" КВЕД. На практиці - перед платежем показує коміс. нуль, але проводить з комісією. Особливість: такі платежі, на відміну від звичайної комуналки, підпадають під картковий ліміт на перекази, що мене врятувало.

UPD. Пишуть, що знайшли у застосунку є не лише фронт, а і бек. Завтра обіцяють виправити бек і прибрати комісії (або ще десь накосячити).
klug
 
Повідомлень: 9043
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 11:12

  klug написав:Альянс викотив оновлення застосунку. Вчергове заявлено, що не будуть брати коміс. за платежі на власноруч додані комунальні установи за умови "правильного" КВЕД. На практиці - перед платежем показує коміс. нуль, але проводить з комісією. Особливість: такі платежі, на відміну від звичайної комуналки, підпадають під картковий ліміт на перекази, що мене врятувало.

UPD. Пишуть, що знайшли у застосунку є не лише фронт, а і бек. Завтра обіцяють виправити бек і прибрати комісії (або ще десь накосячити).


Вже виправили, комісію не бере, кешбек нараховує.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, vitaliy1111, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 298, 299, 300
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2997 1818009
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 09:43
Assistant_Portal
Банк Кредит Дніпро 1 ... 39, 40, 41
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
400 202493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 09:05
Hennady
ПроКредит Банк 1 ... 47, 48, 49
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
480 243441
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лют, 2026 19:15
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10846)
25.02.2026 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.