При відкритті налили 50К. Після зняття КБ 30% - відмовився. Вже не памятаю, як саме, але дистанційно... Через декілька місяців, без будь-яких заяв з мого бок,у налили 7К. Відмовлятися вже не став, як раз, під КБ на комуналь)
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:03
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:38
Re: Банк Альянс
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:35
Re: Банк Альянс
Додано: П'ят 20 лют, 2026 10:03
Зараз придивився, що мін. платіж та сума до сплати у пільговому періоді , вказана у повідомленні, що приходило на початку місяця та ті, що зараз відображаються на вкладці "Кредитний ліміт" суттєво відрізняються. Хтось розбирався яким числам вірити? Щось від тих покращень лише гірше стає.
Додано: П'ят 20 лют, 2026 10:52
klug
Може бути різниця через оплату комунальних, які треба гасити на наступний місяць. Решта грейс 3міс.
Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:34
Можна було б говорити про комуналку, якби я сам рахував ці суми і неправильно врахував періоди. А тут скм банк виставляє два різні числа з однаковою семантикою. За 18 днів (між повідомленням 02.02 і сьогоднішнім днем) змінилися умови пільгового періоду? 15-го, доречі, було повторне повідомлення з тією ж сумою, що і 2-го (меншою за ту, що показує зараз).
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:43
Альянс викотив оновлення застосунку. Вчергове заявлено, що не будуть брати коміс. за платежі на власноруч додані комунальні установи за умови "правильного" КВЕД. На практиці - перед платежем показує коміс. нуль, але проводить з комісією. Особливість: такі платежі, на відміну від звичайної комуналки, підпадають під картковий ліміт на перекази, що мене врятувало.
UPD. Пишуть, що знайшли у застосунку є не лише фронт, а і бек. Завтра обіцяють виправити бек і прибрати комісії (або ще десь накосячити).
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:12
Вже виправили, комісію не бере, кешбек нараховує.
