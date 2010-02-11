RSS
Банківські метали
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
П'ят 20 лют, 2026 14:23

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення

Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
Ірина_
Модератор Форуму
 
Пон 23 лют, 2026 20:17

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

ну шо, уже 5200. смотрим дальше

выше этой цены было 1-2 дня, можно даже не рассматривать
smdtranz
Сер 25 лют, 2026 10:21

Та шо то затоптались возле 5((
Пора б уже и 6 штурмовать…
Сер 25 лют, 2026 11:14

  Freza написав:Та шо то затоптались возле 5((
Пора б уже и 6 штурмовать…

Имейте терпение. Ну какая разница нам, истинно верующим свидетелям секты падесять, когда будет 6 если наша цель 10? :roll:
jabba
