|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:51
alibob написав:
Так він же не напівзаряджені, а з половинним ресурсом (ємністю) використовує.
тогда даже глотать можно, полностью пожаробезопасно. Литий низкой емкости и в огне не горит и в воде не утонет.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31696
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:20
alibob написав: flyman написав:
""На батарею""
цвяхом соткою
Тільки не на Li-ion батарею, please.
Чомусь подумав, що йшлося про чугунієву
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42427
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:25
flyman написав: alibob написав: flyman написав:
""На батарею""
цвяхом соткою
Тільки не на Li-ion батарею, please.
Чомусь подумав, що йшлося про чугунієву
Про неї рідну
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37418
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8302 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|