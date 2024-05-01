|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:22
v57 написав:
а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает
На тас є-підтримка також немає виплати по овдп
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16607
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вадимка
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор