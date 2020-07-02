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Обсуждаем кредиты
в банках Украины

Обсуждаем кредиты в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 15:49

  ivannm написав:Ірина_
А є зараз банки чи мфо, які кредитують з ставкою менш ніж 1%?

Добрий день, шановний користувач.
Ось перелік:
CreditPlus
Creditkasa
Money4you
Clickcredit
Miloan
Додам
SlonCredit
Starfin
CreditBox
Moneyveo
SelfieCredit
SOS CREDIT
Finsfera
MyCredit
EasyCash
Credit7
Tengo
Pango
Швидко Гроші
Smartiway
ТОП1
FirstCredit
У них перший кредит під 0,01%. Можете знайти їх за посиланнями:
https://finance.ua/ua/credits/online-f
https://finance.ua/ua/org/-/ua/microfin ... anizations

Можна також порівняти і взяти кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях
Кредити в Україні

З повагою, Ірина
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 16:50

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

  ivannm написав:А є зараз банки чи мфо, які кредитують з ставкою менш ніж 1%?
ПУМБ дає 5000 грн. на 3 міс. за 1 грн.
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