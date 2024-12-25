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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

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monobank 3.9 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:00

Re: monobank

Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.

Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:16

  посетитель написав:Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.

Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш.

Банки зобов'язані впроваджувати ризик-орієнтований підхід та розробляти внутрішні правила фін. шмону. НБУ ще й активно штрафує тих, хто цього не робить. Фактично, вони хоч від 1 грн мвють зривати СТОП-сигнал, якщо вважають, що гривня підозріла. Тут банки розробили дуже дієве правило, що хто проганяє більше 50к, проходить глибинний огляд порожнин тіла - НБУ буде хвалити за таку пильність та сумлінне дотримання законодавства про шмон.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:23

Re: monobank

  klug написав:НБУ буде хвалити за таку пильність
Так, оцей меморандум -- це спроба банків спростити собі (не клієнтам!) життя. Банки хочуть домовитися з НБУ, щоби він їх кошмарив за перевірки понад 50К обороту :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:01

Re: monobank

Одна из главных функций банков - перевод денег между клиентами.А давайте мы ограничим эту функцию? Сразу же возникает встречный вопрос: а нахрена вы тогда нужны?Вернёмся на десять лет назад.

Ну и с этими меморандумами мне интересно как они видят официальную покупку квартиры/машины.Это ж даже не хочешь, всё равно дробить придется.

Про то что у нас люди по мнению многих банков на квартиру копят максимум в течение трёх лет я вообще молчу(так как документы если что принимают только за три года).

Интересно чем всё закончится в итоге.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:19

  посетитель написав:Интересно чем всё закончится в итоге.

Клетчатыми сумками с налом как в 90-е
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:24

  посетитель написав:Ну и с этими меморандумами мне интересно как они видят официальную покупку квартиры/машины.Это ж даже не хочешь, всё равно дробить придется.

Лише кредит/іпотека. Вже давно очевидно, що з точки зору НБУ, а отже і банків, заощаджень людина мати не може.

  ramaz написав:Клетчатыми сумками с налом как в 90-е

Готівкою ж офіційно теж більше як на 50к розрахуватися не можна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 08:29

Re: monobank

  klug написав:Готівкою ж офіційно теж більше як на 50к розрахуватися не можна.

Теоретично не можна, а на практиці за це невеликий штраф (був).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 16:44

Есть ФОП-счёт в Монобанке.
По нему больше 4 месяцев нет никакой активности (ни доходов, ни расходов)

Будут ли какие-нибудь подводные камни в этом случае?
(комиссия за неактивность, просто по-тихому закроют, и.т.д.)

Ну или в случае, когда я опять начну им пользоваться
Driver
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