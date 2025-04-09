Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:10
Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
Додано: Пон 31 бер, 2025 16:39
Додано: Вів 01 кві, 2025 10:31
Базу користувачів набрали, імідж у підлітків зробили, а отже "бабло іде". Що тепер треба для щастя? Правильно, поменше витрат. Щось почало працювати зі збоями або через пень-колоду? Ну, і хрін зним "і так сойдьоть"
Додано: Сер 09 кві, 2025 14:16
Re: monobank
а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?
главное через моно купить акции США нельзя А Гороховский похвастался.
В поддержке Моно порекомендовали украинские военньіе облигации
а Брокера не посоветовали
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