monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:10
klug написав: Boundless написав:
Охохо, п2п зарахування вже не миттєво відбуваються. Ото на початку наступного місяця горох назбирає врожай на вильоті з грейсу
Не панікуйте так, вони не витягують в реальному часі оновлювати відображення. Сам регламент ніби не змінювався.
Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
nickvp
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Додано: Пон 31 бер, 2025 16:39
nickvp написав:
Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
Іронічно, що коли частина банків підтягнулася у цьому плані за шмоно, сам шмоно почав деградувати.
klug
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Додано: Вів 01 кві, 2025 10:31
klug написав: nickvp написав:
Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
Іронічно, що коли частина банків підтягнулася у цьому плані за шмоно, сам шмоно почав деградувати.
Базу користувачів набрали, імідж у підлітків зробили, а отже "бабло іде". Що тепер треба для щастя? Правильно, поменше витрат. Щось почало працювати зі збоями або через пень-колоду? Ну, і хрін зним "і так сойдьоть"
nickvp
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:16
https://ibb.co/VcZB1Xh3
а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?
главное через моно купить акции США нельзя
А Гороховский похвастался.
В поддержке Моно порекомендовали украинские военньіе облигации
а Брокера не посоветовали
yama
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:41
yama написав:
а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?
офіційно - ніякий
greenozon
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