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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:10

  klug написав:
  Boundless написав:Охохо, п2п зарахування вже не миттєво відбуваються. Ото на початку наступного місяця горох назбирає врожай на вильоті з грейсу

Не панікуйте так, вони не витягують в реальному часі оновлювати відображення. Сам регламент ніби не змінювався.

Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:39

  nickvp написав:Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант

Іронічно, що коли частина банків підтягнулася у цьому плані за шмоно, сам шмоно почав деградувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:31

  klug написав:
  nickvp написав:Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант

Іронічно, що коли частина банків підтягнулася у цьому плані за шмоно, сам шмоно почав деградувати.

Базу користувачів набрали, імідж у підлітків зробили, а отже "бабло іде". Що тепер треба для щастя? Правильно, поменше витрат. Щось почало працювати зі збоями або через пень-колоду? Ну, і хрін зним "і так сойдьоть" :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:16

Re: monobank

https://ibb.co/VcZB1Xh3

а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?

главное через моно купить акции США нельзя :) А Гороховский похвастался.

В поддержке Моно порекомендовали украинские военньіе облигации :D

а Брокера не посоветовали :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:26

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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:41

Re: monobank

  yama написав:а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?

офіційно - ніякий
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