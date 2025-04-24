monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:13
А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
novichok
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:22
novichok написав:
А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
У мене на мій ІПН і не працював з самого початку
Amethyst
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:53
Amethyst написав: novichok написав:
А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
У мене на мій ІПН і не працював з самого початку
В тому і справа, що у березні працював. блін, з цім мУмУрандумом тільки проблеми.
novichok
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Додано: Чет 24 кві, 2025 15:12
novichok написав:
В тому і справа, що у березні працював. блін, з цім мУмУрандумом тільки проблеми.
iban собі у моно і не повинен зараховується в ліміт.
Але у додатку була помилка - якщо відправляти самому собі понад ліміт, то додаток блокував переказ і казав "ліміт перевищено".
Цю помилку вже виправили.
andrey291263
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 05:08
Моня потихеньку, бачачи, що пахне смаженим, виїжджає з України...
https://epravda.com.ua/finances/u-monob ... me-805880/
Ну бекенд вони перенесли за кордон ще в 2022 році, а тепер і корпоративні права вивозять. А тут хай хоч трава не рости.
won
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