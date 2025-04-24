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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:13

А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:22

  novichok написав:А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
У мене на мій ІПН і не працював з самого початку :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6338
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:53

  Amethyst написав:
  novichok написав:А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
У мене на мій ІПН і не працював з самого початку :wink:

В тому і справа, що у березні працював. блін, з цім мУмУрандумом тільки проблеми.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:12

  novichok написав:В тому і справа, що у березні працював. блін, з цім мУмУрандумом тільки проблеми.

iban собі у моно і не повинен зараховується в ліміт.
Але у додатку була помилка - якщо відправляти самому собі понад ліміт, то додаток блокував переказ і казав "ліміт перевищено".
Цю помилку вже виправили.
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 05:08

Моня потихеньку, бачачи, що пахне смаженим, виїжджає з України...
https://epravda.com.ua/finances/u-monob ... me-805880/
Ну бекенд вони перенесли за кордон ще в 2022 році, а тепер і корпоративні права вивозять. А тут хай хоч трава не рости.
won
 
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