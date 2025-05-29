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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48

  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
andrey291263
 
Повідомлень: 6
З нами з: 28.04.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21

  andrey291263 написав:
  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
asti
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44

  asti написав:
  andrey291263 написав:
  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?

Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
novichok
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Повідомлень: 3563
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01

А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
asti
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 745 раз.
 
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  #<1 ... 258259260261
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