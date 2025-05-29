с комиссией 0.9%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44
Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01
А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
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