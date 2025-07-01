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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48

  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
andrey291263
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.04.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21

  andrey291263 написав:
  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
asti
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44

  asti написав:
  andrey291263 написав:
  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?

Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
novichok
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Повідомлень: 3587
З нами з: 31.03.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01

А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
asti
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:27

Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
M-Audio
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 23.03.11
Подякував: 630 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 13:48

  M-Audio написав:Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.

Просто робите P2P з валютної картки на номер картки wise (з гривневих заборонено НБУ).
Проводиться моментально.
Комісія монобанку 1%, ліміт еквівалент 100 тис. грн / міс.
На всякий випадок переконайтесь що у wise відкритий рахунок в потрібній валюті.
Також при переказі треба вірно вказати ім'я отримувача і його країну реєстрації так як це було вказано у wise.
Eldarien
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Повідомлень: 82
З нами з: 22.05.20
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Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 258259260261
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