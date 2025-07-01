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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48
asti написав:
Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?
с комиссией 0.9%
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andrey291263
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21
andrey291263 написав: asti написав:
Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?
с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
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asti
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44
asti написав: andrey291263 написав: asti написав:
Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?
с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
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novichok
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Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01
А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
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asti
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:27
Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
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M-Audio
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Додано: Вів 01 лип, 2025 13:48
M-Audio написав:
Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
Просто робите P2P з валютної картки на номер картки wise (з гривневих заборонено НБУ).
Проводиться моментально.
Комісія монобанку 1%, ліміт еквівалент 100 тис. грн / міс.
На всякий випадок переконайтесь що у wise відкритий рахунок в потрібній валюті.
Також при переказі треба вірно вказати ім'я отримувача і його країну реєстрації так як це було вказано у wise.
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Eldarien
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