|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48
asti написав:
Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?
с комиссией 0.9%
-
andrey291263
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 28.04.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21
andrey291263 написав: asti написав:
Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?
с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4482
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44
asti написав: andrey291263 написав: asti написав:
Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?
с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01
А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4482
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 01 лип, 2025 11:27
Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 01 лип, 2025 13:48
M-Audio написав:
Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
Просто робите P2P з валютної картки на номер картки wise (з гривневих заборонено НБУ).
Проводиться моментально.
Комісія монобанку 1%, ліміт еквівалент 100 тис. грн / міс.
На всякий випадок переконайтесь що у wise відкритий рахунок в потрібній валюті.
Також при переказі треба вірно вказати ім'я отримувача і його країну реєстрації так як це було вказано у wise.
-
Eldarien
-
-
- Повідомлень: 83
- З нами з: 22.05.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 лип, 2025 02:39
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
-
Hill_78
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 02.04.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 лип, 2025 05:36
Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1065 раз.
- Подякували: 4871 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 24 лип, 2025 10:23
Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.
Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув
. Але каже це для колекції
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1381
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:41
Искатель написав: Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?
Для чого ви пишите не розуміючи взагалі запитання і якщо питання не має до вас відношення? Чіп потрібен для використання картки в банкоматі щоб отримати готівку за потреби. Банкомат іноземного банку не може зчитати інформацію з чіпу Монобанку.
Якщо Монобанк знає цю проблему і не вирішує з якихось причин, то який сенс тоді надсилати картки за кордон не попереджаючи клієнтів що в банкоматі картку неможливо використати
-
Hill_78
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 02.04.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|