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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48

  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
andrey291263
 
Повідомлень: 12
З нами з: 28.04.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21

  andrey291263 написав:
  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?
asti
 
Повідомлень: 4482
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 759 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44

  asti написав:
  andrey291263 написав:
  asti написав:Подскажите, с моновской Е-пидтримки (виртуальной) целевые (погашение ОВГЗ и купоны) можно бесплатно снимать или с комиссией?

с комиссией 0.9%
Спасибо, а выводить по р2р, айбану на другие банки бесплатно пока?

Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
novichok
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Повідомлень: 3600
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01

А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
asti
 
Повідомлень: 4482
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:27

Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
M-Audio
 
Повідомлень: 3403
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Подякував: 632 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 13:48

  M-Audio написав:Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.

Просто робите P2P з валютної картки на номер картки wise (з гривневих заборонено НБУ).
Проводиться моментально.
Комісія монобанку 1%, ліміт еквівалент 100 тис. грн / міс.
На всякий випадок переконайтесь що у wise відкритий рахунок в потрібній валюті.
Також при переказі треба вірно вказати ім'я отримувача і його країну реєстрації так як це було вказано у wise.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 02:39

Картки Монобанку за кордоном

Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?

Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
Hill_78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 05:36

  Hill_78 написав:Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?

Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.

Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:23

  Hill_78 написав:Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.



Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув :). Але каже це для колекції :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:41

  Искатель написав:
  Hill_78 написав:Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?

Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.

Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?


Для чого ви пишите не розуміючи взагалі запитання і якщо питання не має до вас відношення? Чіп потрібен для використання картки в банкоматі щоб отримати готівку за потреби. Банкомат іноземного банку не може зчитати інформацію з чіпу Монобанку.
Якщо Монобанк знає цю проблему і не вирішує з якихось причин, то який сенс тоді надсилати картки за кордон не попереджаючи клієнтів що в банкоматі картку неможливо використати
Hill_78
 
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