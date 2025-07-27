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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:45

  PUnder написав:
  Hill_78 написав:Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.



Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув :). Але каже це для колекції :)


Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
Hill_78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:13

Re: monobank

  Hill_78 написав:Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?


Так проблем не було і нічого було вирішувати. Все працює.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:17

  Hill_78 написав:
  PUnder написав:
  Hill_78 написав:Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.



Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув :). Але каже це для колекції :)


Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?


Знайомі в Америці робили замовлення, все добре наче як
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:08

  Искатель написав:Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?

Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.

  Hill_78 написав:Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:25

  klug написав:
  Искатель написав:Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?

Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.

  Hill_78 написав:Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували?


Я не знаю як вони аналізують ситуацію і як шукають причину цього збою, але вони запропонували перевипутити картку. Я буду ще говорити з ними бо тут є також питання, оскільки пересилка не дешева. Коли вони надсилають картки за кордон, вони мають підготувати і перевірити картку так, щоб не було причин до таких збоїв. В тому числі і з огляду на затратність цього процесу.
До цього, я користувався картками двох інших українських банків. Нічого подібного не виникало.
Hill_78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 06:56

Re: monobank

  Hill_78 написав:Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.

  Hill_78 написав:Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку.
Howl
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