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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 259260261262 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 68 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 27 Всього голосів : 68 Додано: Чет 24 лип, 2025 13:45 PUnder написав: Hill_78 написав: Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?

. Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?





Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув . Але каже це для колекції Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув. Але каже це для колекції



Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення? Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення? Hill_78 Повідомлень: 543 З нами з: 02.04.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 14:13 Re: monobank Hill_78 написав: Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення? Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?



Так проблем не було і нічого було вирішувати. Все працює. Так проблем не було і нічого було вирішувати. Все працює. PUnder Повідомлень: 1382 З нами з: 02.08.09 Подякував: 42 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 14:17 Hill_78 написав: PUnder написав: Hill_78 написав: Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?

. Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?





Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув . Але каже це для колекції Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув. Але каже це для колекції



Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення? Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?



Знайомі в Америці робили замовлення, все добре наче як Знайомі в Америці робили замовлення, все добре наче як aanonimovic594

Повідомлень: 53 З нами з: 22.07.25 Подякував: 9 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 19:08 Искатель написав: Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна? Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?

Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.



Hill_78 написав: Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку. Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували? Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували? klug Повідомлень: 8844 З нами з: 18.08.14 Подякував: 371 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:25 klug написав: Искатель написав: Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна? Я так розумію, там, де Ви знаходитесь, про безконтактну оплату телефоном не чули? Цікаво, що за країна?

Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.



Hill_78 написав: Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку. Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.

Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували? Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.Що каже підтримка самого шмоно? Може бракований чіп чи криво персоналізували?



Я не знаю як вони аналізують ситуацію і як шукають причину цього збою, але вони запропонували перевипутити картку. Я буду ще говорити з ними бо тут є також питання, оскільки пересилка не дешева. Коли вони надсилають картки за кордон, вони мають підготувати і перевірити картку так, щоб не було причин до таких збоїв. В тому числі і з огляду на затратність цього процесу.

До цього, я користувався картками двох інших українських банків. Нічого подібного не виникало. Я не знаю як вони аналізують ситуацію і як шукають причину цього збою, але вони запропонували перевипутити картку. Я буду ще говорити з ними бо тут є також питання, оскільки пересилка не дешева. Коли вони надсилають картки за кордон, вони мають підготувати і перевірити картку так, щоб не було причин до таких збоїв. В тому числі і з огляду на затратність цього процесу.До цього, я користувався картками двох інших українських банків. Нічого подібного не виникало. Hill_78 Повідомлень: 543 З нами з: 02.04.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 лип, 2025 06:56 Re: monobank Hill_78 написав: Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку. Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.



Hill_78 написав: Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки. Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки. У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку. Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку. Howl

Повідомлень: 6344 З нами з: 08.03.18 Подякував: 580 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 03:19 Howl написав: Hill_78 написав: Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку. Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.



Hill_78 написав: Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки. Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки. У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку. Є два види ПІН-кодів від карток: онлайн ПІН і офлайн ПІН. Через застосунок змінюється онлайн ПІН, щоб він записався на картку (офлайн ПІН), необхідно виконати дії в банкоматі чи чіпом через термінал.У цілях безпеки безконтактна оплата не працює до прописання офлайн ПІН на картку.



Перепрошую, Ви ж читаєте що я написав? Безконтактна оплата проходить без жодних проблем. Pay Pass працює. А оплата чіпом не працює.

При оплаті покупки в магазині чіпом, термінали видають помилку введення пін-коду. Хоча пін код був введений абсолютно правильно. Вийняв картку з терміналу і розразувався безконтактно без проблем.

Служба підтримки радила перепрописати пін-код. Перепрописав. Результату не дало. При оплаті на терміналі чіпом, після введення пін-коду видає неправильний пін-код. Але безконтактна оплата знову ж таки працює. Перепрошую, Ви ж читаєте що я написав? Безконтактна оплата проходить без жодних проблем. Pay Pass працює. А оплата чіпом не працює.При оплаті покупки в магазині чіпом, термінали видають помилку введення пін-коду. Хоча пін код був введений абсолютно правильно. Вийняв картку з терміналу і розразувався безконтактно без проблем.Служба підтримки радила перепрописати пін-код. Перепрописав. Результату не дало. При оплаті на терміналі чіпом, після введення пін-коду видає неправильний пін-код. Але безконтактна оплата знову ж таки працює. Hill_78 Повідомлень: 543 З нами з: 02.04.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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