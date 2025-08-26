|
monobank
monobank
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Нед 17 сер, 2025 17:22
alibob написав:
Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?
Пропустив це питання, але відповім на випадок, якщо хтось буде шукати.
Банкомат із недійсним пін-кодом, звісно ж, нічого не видасть, але перевіряти код він буде через зв'язок з банком-емітентом картки, тобто банкомат, на відміну від офлайн-терміналу оплати, прийме той код, який буде встановлено віддалено, через застосунок. А після введення коду і його перевірки він ще й запише той код на чіп, так що після цього і платіжні термінали почнуть авторизувати із новим пін-кодом. Саме задля цього і кажуть, що після видачі нової картки треба якусь операцію в банкоматі здійснити. Щоб пін-код записавя. Не стосується випадку, коли пін-код не встановлюється, а надається в конверті. Тоді вони вже цей код записали на картку заздалегіть, і він буде працювати.
Дяк.
Саме такої думки.
alibob
Повідомлень: 692
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 11:05
У мене в застосунку не відображається строка, на яку треба було натиснути, щоб подивитися необхідну суму погашення для збереження пільгового періоду. Це таке "покращення" чи глюк?
l_e_x
Повідомлень: 163
З нами з: 04.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 16:04
Шмоня щось мутить: примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового
l_e_x написав:
У мене в застосунку не відображається строка, на яку треба було натиснути, щоб подивитися необхідну суму погашення для збереження пільгового періоду. Це таке "покращення" чи глюк?
Може у Вас не було заборгованості у попередньому місяці?
klug
Повідомлень: 8890
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1252 раз.
1
4
Додано: Вів 26 сер, 2025 16:20
klug написав:
не було заборгованості у попередньому місяці?
особисто свою розрахував в Excеl, бо показував якусь незрозумілу суму до погашення, дійсно
klug написав:
Шмоня щось мутить
kulikrom
Повідомлень: 1567
З нами з: 14.09.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 96 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:26
klug написав:
примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового
Є таке. Видно, що банк програв комусь у суді.
Howl
Повідомлень: 6356
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
2
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:59
alibob написав:
Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?
Пропустив це питання, але відповім на випадок, якщо хтось буде шукати.
Банкомат із недійсним пін-кодом, звісно ж, нічого не видасть, але перевіряти код він буде через зв'язок з банком-емітентом картки, тобто банкомат, на відміну від офлайн-терміналу оплати, прийме той код, який буде встановлено віддалено, через застосунок. А після введення коду і його перевірки він ще й запише той код на чіп, так що після цього і платіжні термінали почнуть авторизувати із новим пін-кодом. Саме задля цього і кажуть, що після видачі нової картки треба якусь операцію в банкоматі здійснити. Щоб пін-код записавя. Не стосується випадку, коли пін-код не встановлюється, а надається в конверті. Тоді вони вже цей код записали на картку заздалегіть, і він буде працювати.
А як зрозуміти, що банкомат буде працювати з карткою через металеві контакти, а не з магнітною стрічкою? Якщо банкомат зовні має безконтактний модуль NFC, то чи завжди всередині є модуль зчитування через металеві контакти картки? Якщо на картці є магнітна стрічка і чіп, то банкомат завжди буде ігнорувати магнітну стрічку?
AZTECA
Повідомлень: 95
З нами з: 28.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
