Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 263264265266 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 68 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 27 Всього голосів : 68 Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:46 моно пластик платно высылает по окончанию срока действия? emeta

Повідомлень: 2917 З нами з: 19.03.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:01 sdfk написав: Howl

дякую.



А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід. дякую.А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.

Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років )) Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років )) Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6709 З нами з: 05.05.21 Подякував: 517 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 4 1 1 11 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:37 Amethyst



я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.



В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.



Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси. sdfk Повідомлень: 11 З нами з: 05.01.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:51 sdfk написав: Amethyst



я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.



В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.



Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси. я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.



Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде. Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде. alibob Повідомлень: 715 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:08 alibob написав: sdfk написав: Amethyst



я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.



В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.



Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси. я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.



Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде. Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде. Це все працювало на ура до 20..22 року

А зараз при першому серйозному поповненні 20..50К/міс по р2р/ПТКС/АТМ у новенького (можливо) буде перевірка на ОК-7.



sdfk, ви точно, шо працевлаштований



Буде пункт про з/п, регул дохід -- ставте не більше 20К(навіть якшо ви її не отримуєте по-білому), далі десь буде пункт про додатковий заробіток -- отут можна ставити 30..50К, але пам'ятайте, шо ви (можливо) повинні будете підтвердити цей дохід за 3..12 міс якимось договором продажу, аренди, може займом.

І ще пам'ятайте, що можна надати пояснення про загальний дохід сім'ї, загального господарства (папа, мама, сестра, дружина, діти, теща) Це все працювало на ура до 20..22 рокуА зараз при першому серйозному поповненні 20..50К/міс по р2р/ПТКС/АТМ у новенького (можливо) буде перевірка на ОК-7., ви точно, шоБуде пункт про з/п, регул дохід -- ставте не більше 20К(навіть якшо ви її не отримуєте по-білому), далі десь буде пункт про додатковий заробіток -- отут можна ставити 30..50К, але пам'ятайте, шо ви (можливо) повинні будете підтвердити цей дохід за 3..12 міс якимось договором продажу, аренди, може займом.І ще пам'ятайте, що можна надати пояснення про загальний дохід сім'ї, загального господарства (папа, мама, сестра, дружина, діти, теща) Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6709 З нами з: 05.05.21 Подякував: 517 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 4 1 1 11 ВідповістиЦитата #<1 ... 263264265266 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостейМодератори: Ірина_