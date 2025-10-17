RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:10

Re: monobank

Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"
посетитель
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:51

  посетитель написав:Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"

Є строка над сумою залишку на карті. От на неї і тиснути
l_e_x
 
Повідомлень: 168
З нами з: 04.07.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 23:26

Re: monobank

Там тільки дві строки:

+ 3 750
Використано 250 з 4 000.

Якщо на верхню строку натиснути - переходить на способи поповнення карти.
Якщо на нижню - переходить на зміну ліміту.("Оберіть суму ліміту").

Додано пізніше.
О бл..., з'явилася та строка.Самая верхня, над сумою залишку.Схоже з цими лимонами моно тупо глючил.Похєр на банківські продукти, у нас тут лимони з розіграшами.Моноказино.
посетитель
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 00:25

лімони

  Shaman написав:бачу, щось не те - але думав на поганий інет :D
У роботі додатку monobank почалися труднощі через гру
Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що з нагоди 10 млн користувачів банк запустив в додатку гру – "полювання на лимони". За його словами, через велику кількість охочих зіграти "здохла частина функціоналу".

але не бачу ніяких зауважень. всі грають в лимони? :lol: до речі, лимони теж глючать

лімони
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41186
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:30

  посетитель написав:Там тільки дві строки:

+ 3 750
Використано 250 з 4 000.

Якщо на верхню строку натиснути - переходить на способи поповнення карти.
Якщо на нижню - переходить на зміну ліміту.("Оберіть суму ліміту").

Додано пізніше.
О бл..., з'явилася та строка.Самая верхня, над сумою залишку.Схоже з цими лимонами моно тупо глючил.Похєр на банківські продукти, у нас тут лимони з розіграшами.Моноказино.

моно глючить. але ж 1.5 мільйона людей таки грають, з них вже 250 тис дограло 8)

маркетинг на рівні, треба сказати. й дивно що тут така тиша - в інеті, телеграмі, навіть на олх є. невже ніхто з форумчан не доєднався? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10111
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:00

Re: monobank

вчора в Монобанку треба було знайти лимони вкладників Приватбанку

:lol: :lol: :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10111
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:02

Re: monobank

Та я ж кажу, хай під ліцензією тігіпка в додатку моно казино відкривають.
посетитель
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
