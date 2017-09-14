RSS
  #<1 ... 15482154831548415485
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 06:24

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Як там надійні зв"язки на тій стороні ?
Що передають тобі з тієї сторони ? )


Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!

Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.

Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.

Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.

Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!

Який патужний peace deal ...
Блаженні миротворці.
Скоро вже всі будуть дома, з рідними.
