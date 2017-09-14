Блаженні миротворці.pesikot написав:Banderlog написав:
Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!
Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.
Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.
Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.
Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!
Який патужний peace deal ...
Скоро вже всі будуть дома, з рідними.