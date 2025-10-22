підкажіть, як стикується оплата частинами від моно з звичайними тратами по кредитці та пільговим періодом?
Якщо, наприклад, мені треба 5т сплатити за 5 платежів, я просто кожного місяця плачу по 1т + за попередній період, чи складніше?
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:31
