monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:28
Кащей написав:Virus_900
, простите за любопытство, вы до этого голосом/в чате с поддержкой общались и именно в процессе этого общения позволили себе эмоциональные высказывания? Имейл-онли коммуникацию вы просите в противовес каким именно другим каналам?
Спасибо за вопросы. Коротко: 1) Да, на раннем этапе в чате/по телефону мог реагировать эмоционально (без оскорблений и угроз) — за это публично извинился. 2) «E-mail only» прошу вместо звонков/чата/мессенджеров/видеосвязи, чтобы был официальный письменный след с реквизитами (вх./исх. №, дата), чтобы исключить разночтения, прикладывать доказательства и получить ответ по сути именно письменно. 3) После видеозвонка 23.10 мне прямо сказали, что индивидуального письменного решения не будет — поэтому настаиваю на письме по сути. Цель проста: либо мотивированный письменный ответ по делу, либо восстановление обслуживания на прозрачных условиях. Готов выполнять все требования комплаенса и вести коммуникацию только по e-mail.
Virus_900
Повідомлень: 6
З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:32
Howl написав:
Virus_900, зазвичай банк розриває відносини, якщо клієнт не може надати документи щодо підтвердження надходжень грошових коштів або операції пов'язані з тіньовим ринком. Фактично, якщо банк не позбудеться Вас, то банк отримає від регулятора штраф.
Навряд чи, що якийсь небудь банк захоче прямо повідомити причину розриву відносин, бо фактично це дозволить підлаштуватися іншим клієнтам до уникнення таких помилок. Тому про це банк не розголошує, як ось про причини невдачі кредиту.
Окейна теза — AML/санкційний комплаєнс реально зобов’язує банки діяти жорстко, і деталі підозр розкривати справді не можна (щоб не було “tipping off”). Але це не скасовує інше: коли споживач подає офіційне звернення, фінустанова має надати зрозумілу письмову відповідь у встановлений строк. НБУ прямо декларує право споживачів на чітку інформацію та належний розгляд звернень; повторні звернення не розглядаються лише якщо перше було вирішене по суті (а не загальними відписками).
Тобто банк може не розкривати чутливі AML-ознаки, але все одно дати формальне рішення з реквізитами (вих. №/дата, посилання на норми, підпис уповноваженої особи) і окреслити порядок оскарження. Це базовий стандарт прозорості, який захищає і ринок, і клієнтів.
Virus_900
Повідомлень: 6
З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 жов, 2025 23:55
Howl написав:
Навряд чи, що якийсь небудь банк захоче прямо повідомити причину розриву відносин, бо фактично це дозволить підлаштуватися іншим клієнтам до уникнення таких помилок. Тому про це банк не розголошує, як ось про причини невдачі кредиту.
Я уже пропонував піти далі.Засекретити податковий кодекс. Бо фактично це дозволяю уникати оподаткування.А ще можна теж саме з правилами дорожнього руху.Бо фактично їх знання дозволяє підлаштуватися та уникати штрафів
.Ну і так далі можна до кримінального кодексу дійти.
І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив.
посетитель
Повідомлень: 1543
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 233 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 06:09
посетитель написав:
І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив.
Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )
А чи варто воно того?
Howl
Повідомлень: 6376
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1140 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:03
Howl написав: посетитель написав:
І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив.
Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )
А чи варто воно того?
Я вже пройшов усі досудові етапи — звернення до банку, НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569).
Суд — це останній крок, якщо інші способи не дають результату.
Моя мета не покарати, а досягти прозорості й мотивованого рішення по суті.
Якщо ж іншого шляху не буде — так, звернення до суду цілком логічне й передбачене законом.
Virus_900
Повідомлень: 6
З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:23
Virus_900 написав:
НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569)
Так что эти прачечные ответили-то? Гугль по этим "К-249467/3/25569" пытается только дробь упрощать.
moveton
Повідомлень: 6090
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 751 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:10
Howl написав: посетитель написав:
І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив.
Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )
А чи варто воно того?
Бачив в судовому реєстрі такі справи.Рішення на користь клієнтів.Нащо воно їм треба для мене теж загадка.
посетитель
Повідомлень: 1543
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 233 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 17:00
moveton написав: Virus_900 написав:
НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569)
Так что эти прачечные ответили-то? Гугль по этим "К-249467/3/25569" пытается только дробь упрощать.
Це не «шифр», а вхідний номер НБУ К-249467/3/25569 від 27.10.2025. Статус: зареєстровано, відповідь готується. По попередніх зверненнях: 16–17.10 НБУ та Омбудсмен надали формальні відповіді без рішення по суті; 23.10 під час відеозв’язку банк повідомив, що мотивованого письмового рішення по суті не надасть і 60-денний випробувальний режим не погодить (посилання на «внутрішній регламент»). Номери публікую для фіксації процедури; це внутрішня реєстрація регулятора, а не публічний реєстр.
Virus_900
Повідомлень: 6
З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 17:16
Virus_900 написав:
Номери публікую для фіксації процедури; це внутрішня реєстрація регулятора, а не публічний реєстр.
Просто смысл номера публиковать, если остальным не прочитать что за ними стоит? Кому интересны эти номера? Сами ответы любопытны. Даже отписки (они же и ожидались). Думаю, что и суд попросит не номера, а саму переписку. Впрочем, вряд ли в этом случае суду есть дело до переписки с НБУ и омбудсменом.
Ну а что банк, раз решил разорвать отношения, заднюю уже не даст даже на немного, вроде, сомневаться не приходилось.
moveton
Повідомлень: 6090
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 751 раз.
Профіль
