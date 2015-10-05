RSS
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:14

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.


тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:01

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.


тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро :mrgreen:

Ну взагалі, таку нішу америка і відводить емігранту- біла грязь. За вищі щаблі піраміди треба боротися.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:30

Re: Психологія та саморозвиток

  pesikot написав:[
  Banderlog написав:Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.
А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?

Дивись, поясняю тобі

Якщо дійсно Долярчик звільнився по догляду за кицею, а сам після цього (пихає в деяких пишок) хвалиться успіхом серед пишок - то це погано з будь-якої точки зору


Питання, що звільнення задля киці, а самому в цей час пишок тойво, то навіть другорядніше ніж.. …
Ми кілька років слухаємо від нашого героя насмішки з тих, хто розвівся, бо от він наприклад дуже молодець, сімʼю зберіг.
І тут зʼясовується, що сімʼя є лише номінально, тарабанити інших йому смачніше.
Тоді питання, а чия позиція чесніша, того хто розлучився і тарабанить кого хоче, чи того, хто ставить роги?

Я тут зовсім не борець за нравствєнность))
Хай кожен спить з ким хоче, аби висипались.
Але вже або труси, або хрестик))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 жов, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:46

Re: Психологія та саморозвиток

  Hotab написав:І тут зʼясовується, що сімʼя є лише номінально, тарабанити інших йому смачніше.


Долярчик роками грає роль телепня (агітував за B2B, за Зе, пролюбив дрона),
але були і успіхи в житті (смарт 14кв.м.)

про успіхи у жінок? вірю...
якщо жінка на 12-15 років старша за нього
тільки навіщо він цім ділиться,
поради потребує- може зґвалтування?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:57

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"
сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків
протестую и осуждаю такие аналогии.

у rjkz всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.



Мне очень льстит внимание и разрешение претендовать на тот или иной уровень жизни.
Оставайтесь на линии.
