monobank запустив «Базар» у застосунку
"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:59
дистанційне відкриття рахунку
дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:54
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:22
Какая актуальная политика Мони по двойной конвертации (DCC-операциям)? Раньше был небольшой лимит (сперва 80 евро, потом вроде 15), в пределах которого сумма в грн снимается "как есть", без конвертации. Есть сейчас такое еще?
