Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:49

[quote="5918633:M-Audio"]Господа, посоветуйте как правильно поступить, а то я что-то хорошего варианта не нахожу.Человек живёт в Европе на временной защите........Тут по податковому резиденству справа не в джерелах доходів, а в проживанні, центрі життєвих інтересів і громадянстві.По ПКУ 14.1.213. резиденти - це:в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.Отже, як мінімум необхідно визначити, чи місце проживання за кордоном є постійним (а не тимчасовим), а при тимчасовому захисті місце проживання явно тимчасове, ну і потім включаються вже наступні критерії.Тут ще треба ну дуже сильно постаратись, щоб довести що громадянин України не є податковим резидентом УкраїниМожливо, для країн Європи особа є їх податковим резидентом за їх законодавством за іншими критеріями, але ж у нас український банк і податкове резиденство визначається за нашим законодавством, та й іноземне банк навряд чи знає, плюс чим це підтвердитьЩодо конкретних наслідків зазначення, що є податковим резидентом іншої країни, не підкажу, але що буде купа гемору з цим, так точно, починаючи з CRS, можливо запитають документальне підтвердження і тд і тп...Думаю, краще не вказувати, що є податковим резидентом іншої країни (складно це довести та і банк цим гемором займатись явно не буде). І все залишиться, як є.Ибо, все, то вы скажете, может быть и будет записано и использовано против вас)))