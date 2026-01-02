Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
monobank запустив «Базар» у застосунку
"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:59
дистанційне відкриття рахунку
дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:54
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:22
Какая актуальная политика Мони по двойной конвертации (DCC-операциям)? Раньше был небольшой лимит (сперва 80 евро, потом вроде 15), в пределах которого сумма в грн снимается "как есть", без конвертации. Есть сейчас такое еще?
Додано: Пон 15 гру, 2025 18:01
Так в ИНН последняя цифра - контрольная.
Если ошибаться случайно, то, во-первых, нужно ошибиться в двух цифрах, во-вторых, ошибиться "правильно", чтобы получился валидный ИНН (который, как оказалось, существует в базе УБКИ)
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:30
закончился депо,мелочь 100к,но в Юнекс на 16,75% не уходит,на вопрос где мои гроши лок карт)) разлок видеозвонком,далее несвязная путаница че ж мне надо?))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:33
Господа, посоветуйте как правильно поступить, а то я что-то хорошего варианта не нахожу.
Человек живёт в Европе на временной защите, и получает один из видов социальной помощи (не бюргергельд) на евровую карту Монобанка (через британский счёт). В Украине с некоторых пор доходов не имеет. Как и в месте пребывания, кроме этой небольшой соц. помощи тоже доходов нет.
Теперь банк нарисовался со своим опросом, и требует указать, является ли он налоговым резидентом в какой-либо другой стране, кроме Украины. И тут я завис. С одной стороны, вроде, является. Но я всем раньше советовал отвечать, что нет, чтобы не попадать на CRS. Но у других людей были доходы в Украине, так что это было правдоподобно.
А чем чревато в этом случае? Типа, не налоговый резидент нигде, но все обороты за пределами Украины. Совсем не правдоподобно.
И чем грозит, если всё-таки указать зарубежное резиденство? Может кто-то уже проходил такое?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:49
[quote="5918633:M-Audio"]Господа, посоветуйте как правильно поступить, а то я что-то хорошего варианта не нахожу.
Человек живёт в Европе на временной защите........
Тут по податковому резиденству справа не в джерелах доходів, а в проживанні, центрі життєвих інтересів і громадянстві.
По ПКУ 14.1.213. резиденти - це:
в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.
Отже, як мінімум необхідно визначити, чи місце проживання за кордоном є постійним (а не тимчасовим), а при тимчасовому захисті місце проживання явно тимчасове, ну і потім включаються вже наступні критерії.
Тут ще треба ну дуже сильно постаратись, щоб довести що громадянин України не є податковим резидентом України
Можливо, для країн Європи особа є їх податковим резидентом за їх законодавством за іншими критеріями, але ж у нас український банк і податкове резиденство визначається за нашим законодавством, та й іноземне банк навряд чи знає, плюс чим це підтвердить
Щодо конкретних наслідків зазначення, що є податковим резидентом іншої країни, не підкажу, але що буде купа гемору з цим, так точно, починаючи з CRS, можливо запитають документальне підтвердження і тд і тп...
Думаю, краще не вказувати, що є податковим резидентом іншої країни (складно це довести та і банк цим гемором займатись явно не буде). І все залишиться, як є.
Ибо, все, то вы скажете, может быть и будет записано и использовано против вас)))
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:45
а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:52
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
