Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
28
Всього голосів : 70
  moveton написав:
  Shaman написав:а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...

Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.

мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
