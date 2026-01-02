|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:34
moveton написав: Shaman написав:
а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11205
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|