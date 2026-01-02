|
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:34
moveton написав: Shaman написав:
а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:56
Shaman написав: moveton написав: Shaman написав:
а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
20 000
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:02
скоріше 2 рази по 10000
