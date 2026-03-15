monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:17

monobank змінив комісію на IBAN-перекази

monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися.
Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.

https://news.finance.ua/ua/monobank-ska ... n-perekazy
rollo
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:55

Оплата частинами

Панове, підкажіть будь ласка, бо вже забув як користуватися Оплатою Частинами від Моно. Самостійно платежі по Оплаті Частинами гасити не потрібно? Моно сам буде списувати платіж? Головне, щоб була достатня сума кредитного ліміту для цього платежа? Списується ж платіж по ОЧ і за рахунок кредитного ліміту і без комісії і у пільговому періоді? Просто потім гасити кредитку потрібно як звичайно в пільговому періоді, куди моно додасть той платіж, збільшивши заборгованість за кредиткою?
І ще питаннячко - Моно світить оплати частинами в УБКІ як окремий кредит?
1finanсier
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:36

1finanсier, все так- дуже зручно, автоматичне списання і необхідне погашення кредитки до кінця наступного місяця.
По останньому питанню- думаю що не світить, принаймні запиту в Дії не бачив про видачу нового кредиту від Універсала під час оформлення Оплати Частинами.
andriy_z
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:39

  andriy_z написав:1finanсier, все так- дуже зручно, автоматичне списання і необхідне погашення кредитки до кінця наступного місяця.
По останньому питанню- думаю що не світить, принаймні запиту в Дії не бачив про видачу нового кредиту від Універсала під час оформлення Оплати Частинами.

дякую за відповідь )
1finanсier
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 07:38

Горошок зі своїм моно в**цявсь на конфіденційність, банківську таємницю, на людину, на свою репутацію: https://www.5.ua/dv/tresh/372101
won
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 23:08

Певно по ночах, коли пучить Гороха, то і сон не йде, тоді
Горох підключається до монотіндера і свайпає фотки клієнтів.
Фу, це так гидко.

Як це НЕ співробітник банку має доступ до відео/фото клієнтів???
І це ще ми усього не бачимо.
idealstorm
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:02

Я також вважаю, що це хамство та і взагалі не подобається мені цар горох, але дивлюсь на дві фотки https://nv.ua/ukr/ukraine/events/nbu-pe ... 90990.html, то на другій пропорції полос явно інші - біла полоса на другій явно ширша у порівнянні з першим фото.
Ой+
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:20

Re: monobank

  won написав:Горошок зі своїм моно в**цявсь на конфіденційність, банківську таємницю, на людину, на свою репутацію:

"Ну и домик у нас! То обворовывают, то обзывают, а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!" (c)
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 23:29

Берем попкорн і спостерігаємо.

Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних.

Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.
idealstorm
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:53

  Ой+ написав:
більш цікаве питання - це пряме фото чи відзеркалення. якщо пряме - то прапор на фото - російський, бо немає герба. якщо відзеркалення - то можливі варіанти. смуги на обох прапорах мають бути однакового розміру
