monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися. Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.
Панове, підкажіть будь ласка, бо вже забув як користуватися Оплатою Частинами від Моно. Самостійно платежі по Оплаті Частинами гасити не потрібно? Моно сам буде списувати платіж? Головне, щоб була достатня сума кредитного ліміту для цього платежа? Списується ж платіж по ОЧ і за рахунок кредитного ліміту і без комісії і у пільговому періоді? Просто потім гасити кредитку потрібно як звичайно в пільговому періоді, куди моно додасть той платіж, збільшивши заборгованість за кредиткою? І ще питаннячко - Моно світить оплати частинами в УБКІ як окремий кредит?
1finanсier, все так- дуже зручно, автоматичне списання і необхідне погашення кредитки до кінця наступного місяця. По останньому питанню- думаю що не світить, принаймні запиту в Дії не бачив про видачу нового кредиту від Універсала під час оформлення Оплати Частинами.
Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних.
Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.
більш цікаве питання - це пряме фото чи відзеркалення. якщо пряме - то прапор на фото - російський, бо немає герба. якщо відзеркалення - то можливі варіанти. смуги на обох прапорах мають бути однакового розміру