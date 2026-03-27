Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:34
Ой+ написав: BIGor написав: Ой+ написав:
Власне мені також на те виглядало по пропорціям.
Цікаво, як ти визначив що за прапор, не побачивши його вживу? А тільки частину по фото?
Поясню тобі. Якщо прапор якось спеціально не обернули-склали чи якийсь нестандарт з аліекспрес і т.д., то край герба від краю мав би відходити від краю майже на дві ширини полоси і виглядати за вуха. А відкривши в пайнті і прикунивши пікселі бачу, що цього нема.
Хоча це напевно не доказ і не надає підстав на все подальше.
Пояснюю тобі, що визначити який це прапор не бачучи його цілковито - неможна, а можна побачивши фізично все полотно прапору. Все інше - домисли. Просто дезто з еліти не хоче визнавати що обісравсь. І тепер зрозуміло чого цей банк не зміг працювати в Польщі.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:59
Шмоня прислав щось дивне: пропонує продовжити поточний пільговий період на місяць, але "щоб не платити відсотки" треба заплатити "комісію" і сам же порахував, що з такою комісією денна процентна ставка складе щось близько 0,12%. Наркомани чи що?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 16:39
klug написав:
Шмоня прислав щось дивне: пропонує продовжити поточний пільговий період на місяць, але "щоб не платити відсотки
" треба заплатити "комісію" і сам же порахував, що з такою комісією денна процентна ставка складе
щось близько 0,12%
. Наркомани чи що?
Слово "эффективная" пропустили, чтобы стало не наркоманством, а обычным делом? Бывает. Его часто забывают дописывать потому, что "и так очевидно же". А само по себе предложение для тех, кто не может погаситься в начальный грейс, может и полезное.
Додано: Суб 28 бер, 2026 08:47
Тобто, 0.12%*30 = 3.6% за місяць(30днів).
Оце потужний розвод лохів - зате у тебе пільговий період😆
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:53
idealstorm написав:
Тобто, 0.12%*30 = 3.6% за місяць(30днів).
Оце потужний розвод лохів - зате у тебе пільговий період
Случаи разные бывают. Допустим, деньги на полное закрытие через почти два месяца после конца грейса и появятся. Можно по обычным тарифам. Если наскрёб на 4% ОМП - по 3.1% в месяц. Если не наскрёб (что тоже бывает запросто), то по 6.2%. А можно за первую половину заплатить по 3.6% и ничего за вторую. Будет в среднем 1.8%. Стоит ли эта экономия, чтобы тебя записали в разведённые лохи, каждый сам себе решает.
Додано: Суб 28 бер, 2026 21:28
О, мне тоже такое прислал. И тоже со ставкой ~0,12% в день.
Вместе с .pdf - соглашением, где всё то же самое прописано.
Смущает, что там есть такое:
Підпис Клієнта:
Підпис 27.03.2026 року Іванов Іван Іванович
Накладання мною електронного підпису перевіряється за
допомогою відкритого ключа:
<тут номер ключа>
А в самом сообщении-предложении есть кнопка "Согласиться". Я её не нажимал.
Какая вероятность, что банк за меня подпишет эту .pdf и заявит, что я "типа" согласился?
