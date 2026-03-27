Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:34

  Ой+ написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:Власне мені також на те виглядало по пропорціям.

Цікаво, як ти визначив що за прапор, не побачивши його вживу? А тільки частину по фото?

Поясню тобі. Якщо прапор якось спеціально не обернули-склали чи якийсь нестандарт з аліекспрес і т.д., то край герба від краю мав би відходити від краю майже на дві ширини полоси і виглядати за вуха. А відкривши в пайнті і прикунивши пікселі бачу, що цього нема.
Хоча це напевно не доказ і не надає підстав на все подальше.

Пояснюю тобі, що визначити який це прапор не бачучи його цілковито - неможна, а можна побачивши фізично все полотно прапору. Все інше - домисли. Просто дезто з еліти не хоче визнавати що обісравсь. І тепер зрозуміло чого цей банк не зміг працювати в Польщі.
BIGor
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:59

Шмоня прислав щось дивне: пропонує продовжити поточний пільговий період на місяць, але "щоб не платити відсотки" треба заплатити "комісію" і сам же порахував, що з такою комісією денна процентна ставка складе щось близько 0,12%. Наркомани чи що?
klug
 
Повідомлень: 9114
З нами з: 18.08.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 16:39

Слово "эффективная" пропустили, чтобы стало не наркоманством, а обычным делом? Бывает. Его часто забывают дописывать потому, что "и так очевидно же". А само по себе предложение для тех, кто не может погаситься в начальный грейс, может и полезное.
moveton
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 08:47

Тобто, 0.12%*30 = 3.6% за місяць(30днів).
Оце потужний розвод лохів - зате у тебе пільговий період😆
idealstorm
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 10:53

Re: monobank

  idealstorm написав:Тобто, 0.12%*30 = 3.6% за місяць(30днів).
Оце потужний розвод лохів - зате у тебе пільговий період

Случаи разные бывают. Допустим, деньги на полное закрытие через почти два месяца после конца грейса и появятся. Можно по обычным тарифам. Если наскрёб на 4% ОМП - по 3.1% в месяц. Если не наскрёб (что тоже бывает запросто), то по 6.2%. А можно за первую половину заплатить по 3.6% и ничего за вторую. Будет в среднем 1.8%. Стоит ли эта экономия, чтобы тебя записали в разведённые лохи, каждый сам себе решает.
moveton
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 21:28

О, мне тоже такое прислал. И тоже со ставкой ~0,12% в день.
Вместе с .pdf - соглашением, где всё то же самое прописано.
Смущает, что там есть такое:
Підпис Клієнта:
Підпис 27.03.2026 року Іванов Іван Іванович
Накладання мною електронного підпису перевіряється за
допомогою відкритого ключа:
<тут номер ключа>

А в самом сообщении-предложении есть кнопка "Согласиться". Я её не нажимал.
Какая вероятность, что банк за меня подпишет эту .pdf и заявит, что я "типа" согласился?
Driver
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 22:19

Я от виступаю взагалі за, щоб банки жостко були покарані за те, що підміняють використання реального електронного підпису фікцією - кнопками, або чим подібним, а вони типу за мене там самі підпишуть. Це ж взагалі дичина в стилі 90-х - "ти тут постав підпис на пустому листочку, а ми все допечатаєм, і потім ще десять інших документів цим же підписом підпишем"!
Нііі, підпис має дійсно ставити клієнт, і якраз "зайвий" етап у цьому - поки клієнт знайде файл, поки введе пароль до підпису - іде насправді на користь клієнту: як і в реальному паперовому документі, клієнт більш вдумливо буде ставитись до цього, і ще раз, може, додатково перечитає документ. І вже точно підпис буде стояти лише там, де поставив клієнт. А то що за балаган зараз: мій підпис у банку, але я секретку не маю на руках і банк відмовляється видати. То він там мало що може понапідписувати від мого імені. Ніі, не згоден. Лише особистий файловий ключ. А всі ці недобанки, які привласнюють собі клієнтські підписи, мають бути суворо покарані.
won
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 22:53

Коли Ви відкривали рахунок у горох-банку, у договорі вже було прописано, що банка генерує для Вас ключ і всі дії, що Ви робите у застосунку, Ви підписуєте цим ключем. Тому, шансі ті самі, що і попередні 9 років.
