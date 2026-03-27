|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:34
Ой+ написав: BIGor написав: Ой+ написав:
Власне мені також на те виглядало по пропорціям.
Цікаво, як ти визначив що за прапор, не побачивши його вживу? А тільки частину по фото?
Поясню тобі. Якщо прапор якось спеціально не обернули-склали чи якийсь нестандарт з аліекспрес і т.д., то край герба від краю мав би відходити від краю майже на дві ширини полоси і виглядати за вуха. А відкривши в пайнті і прикунивши пікселі бачу, що цього нема.
Хоча це напевно не доказ і не надає підстав на все подальше.
Пояснюю тобі, що визначити який це прапор не бачучи його цілковито - неможна, а можна побачивши фізично все полотно прапору. Все інше - домисли. Просто дезто з еліти не хоче визнавати що обісравсь. І тепер зрозуміло чого цей банк не зміг працювати в Польщі.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10582
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1504 раз.
- Подякували: 1926 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:59
Шмоня прислав щось дивне: пропонує продовжити поточний пільговий період на місяць, але "щоб не платити відсотки" треба заплатити "комісію" і сам же порахував, що з такою комісією денна процентна ставка складе щось близько 0,12%. Наркомани чи що?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9114
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 27 бер, 2026 16:39
Слово "эффективная" пропустили, чтобы стало не наркоманством, а обычным делом? Бывает. Его часто забывают дописывать потому, что "и так очевидно же". А само по себе предложение для тех, кто не может погаситься в начальный грейс, может и полезное.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6829
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 08:47
Тобто, 0.12%*30 = 3.6% за місяць(30днів).
Оце потужний розвод лохів - зате у тебе пільговий період😆
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:53
Случаи разные бывают. Допустим, деньги на полное закрытие через почти два месяца после конца грейса и появятся. Можно по обычным тарифам. Если наскрёб на 4% ОМП - по 3.1% в месяц. Если не наскрёб (что тоже бывает запросто), то по 6.2%. А можно за первую половину заплатить по 3.6% и ничего за вторую. Будет в среднем 1.8%. Стоит ли эта экономия, чтобы тебя записали в разведённые лохи, каждый сам себе решает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6829
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 21:28
О, мне тоже такое прислал. И тоже со ставкой ~0,12% в день.
Вместе с .pdf - соглашением, где всё то же самое прописано.
Смущает, что там есть такое:
Підпис Клієнта:
Підпис 27.03.2026 року Іванов Іван Іванович
Накладання мною електронного підпису перевіряється за
допомогою відкритого ключа:
<тут номер ключа>
А в самом сообщении-предложении есть кнопка "Согласиться". Я её не нажимал.
Какая вероятность, что банк за меня подпишет эту .pdf и заявит, что я "типа" согласился?
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 22:19
Я от виступаю взагалі за, щоб банки жостко були покарані за те, що підміняють використання реального електронного підпису фікцією - кнопками, або чим подібним, а вони типу за мене там самі підпишуть. Це ж взагалі дичина в стилі 90-х - "ти тут постав підпис на пустому листочку, а ми все допечатаєм, і потім ще десять інших документів цим же підписом підпишем"!
Нііі, підпис має дійсно ставити клієнт, і якраз "зайвий" етап у цьому - поки клієнт знайде файл, поки введе пароль до підпису - іде насправді на користь клієнту: як і в реальному паперовому документі, клієнт більш вдумливо буде ставитись до цього, і ще раз, може, додатково перечитає документ. І вже точно підпис буде стояти лише там, де поставив клієнт. А то що за балаган зараз: мій підпис у банку, але я секретку не маю на руках і банк відмовляється видати. То він там мало що може понапідписувати від мого імені. Ніі, нема з таким згоди. Лише особистий файловий ключ. А всі ці недобанки, які привласнюють собі клієнтські підписи, мають бути суворо покарані.
Востаннє редагувалось won
в Нед 29 бер, 2026 00:07, всього редагувалось 1 раз.
-
won
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 22:53
Коли Ви відкривали рахунок у горох-банку, у договорі вже було прописано, що банка генерує для Вас ключ і всі дії, що Ви робите у застосунку, Ви підписуєте цим ключем. Тому, шансі ті самі, що і попередні 9 років.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9114
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:48
Ну так, воно з самого початку функціонує таким чином. Але річ у тому, що це нівелює саму ідею електронного підпису. Коли приватний ключ стає відомим третій особі, це називається компроментацією, і в загальному випадку такий ключ підлягяє негайному маркуванню як вилучений, і подальшому перевипуску. А тут ключ з самого початку відомий не просто третій особі, а саме тій особі, яка з великою ймовірністю може бути опонентом чи навіть відповідачем в спорах з шахрайства, пов'язаного з використанням електроних засобів доступу. Навіть той факт, що цей ключ самому клієнту невідомий, не грає великої ролі.
Справжній електроний підпис дає змогу обом сторонам робити майже неспростовні твердження: з боку банка, надавши підписаний документ, заявити, що клієнт сам свідомо все підписав і на все погодився, інакше такий документ виникнути не може, а з боку клієнта: якщо у вас немає підписаного мною документа, то я на цю операцію (тарифи, умови) не погоджувався(лась). Те, що зараз, дає змогу клієнту в будь-якому разі заявити, що він нічого не підписував, навіть якщо це не так, а банк, власне, не може ніяк довести, що він не поставив цей підпис сам. Тільки за другорядними ознаками, що можна робити і взагалі без підпису.
Але ж і "Дія.підпис" функціонує схожим чином. Хоча нещодавно там відбулися зміни, і тепер підписати документ можна тільки за допомогою NFC, то може вони дійсно відмовилися від зберігання ключів в себе.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3650
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|