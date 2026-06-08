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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 16:01

  Ірина_ написав:Пишуть про масштабний збій в monobank.

Масштабний збій в хмарі AWS, тому багато хто зараз лежить
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 16:40

monobank

  Faceless написав:
  Ірина_ написав:Пишуть про масштабний збій в monobank.

Масштабний збій в хмарі AWS, тому багато хто зараз лежить

Ото так і тримати прод у хмарі...🤦‍♂️ А тим більш, банкінг...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Треба мати власну роззосереджену децентралізовану інфраструктуру.
won
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 17:21

  won написав:Ото так і тримати прод у хмарі...🤦‍♂️ А тим більш, банкінг...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Треба мати власну роззосереджену децентралізовану інфраструктуру.

А клиенты, которые её оплатят, точно думают, что надо? У крупного провайдера хотя бы та же надёжность чисто за счёт масштаба подешевле получается.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:01

Re: monobank

  moveton написав:Может пусть сам форум на его кнопочке "добавить картинку" им пользуется?


Колись можливо і зроблять, задача вже давно стоїть.

З повагою,
Ірина_
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  #<1 ... 283284285286
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