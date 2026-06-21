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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2026 16:01
Ірина_ написав:
Пишуть про масштабний збій в monobank.
Масштабний збій в хмарі AWS, тому багато хто зараз лежить
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Faceless
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Додано: Вів 02 чер, 2026 16:40
Faceless написав: Ірина_ написав:
Пишуть про масштабний збій в monobank.
Масштабний збій в хмарі AWS, тому багато хто зараз лежить
Ото так і тримати прод у хмарі...🤦♂️ А тим більш, банкінг...🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Треба мати власну роззосереджену децентралізовану інфраструктуру.
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won
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Додано: Вів 02 чер, 2026 17:21
won написав:
Ото так і тримати прод у хмарі...🤦♂️ А тим більш, банкінг...🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Треба мати власну роззосереджену децентралізовану інфраструктуру.
А клиенты, которые её оплатят, точно думают, что надо? У крупного провайдера хотя бы та же надёжность чисто за счёт масштаба подешевле получается.
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moveton
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Додано: Пон 08 чер, 2026 11:01
moveton написав:
Может пусть сам форум на его кнопочке "добавить картинку" им пользуется?
Колись можливо і зроблять, задача вже давно стоїть.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Нед 21 чер, 2026 13:42
Хто купував облігації через застосунок МОНО? Чи береться комісія?
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nord
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Додано: Нед 21 чер, 2026 13:55
nord написав:
Хто купував облігації через застосунок МОНО? Чи береться комісія?
На деякі береться, на деякі ні. Вона одразу відображається при виборі кількості для покупки.
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andrey291263
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