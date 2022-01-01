24589 написав:восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека
Всё верно. Поэтому для мобилки и всего остального есть Альянс.
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:23
Додано: Пон 01 вер, 2025 11:59
Re: Піреус Банк МКБ
Як on-line (дистанційно) закрити WINCARD?
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:41
Re: Піреус Банк МКБ
Ніяк, через три роки рахунки автоматично закриються, якщо не користуватися. Так пояснили в сужбі підтримки.
Додано: Суб 20 гру, 2025 18:28
З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:27
