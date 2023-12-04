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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:06
а куда смотреть?
или не оно?
Додано: Пон 04 гру, 2023 01:52
вэлкам ту да клаб!
Аккорд,
Сенс,
Південний,
Альянс,
Укрексим
- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало...
"это не обычные валютные депозиты, а с валютообменом - вы же при открытии не принесли в банк свою валюту"
некоторые отличия по форме, процедуре и отношению (с сочуствием, или со смехом )
Додано: Пон 04 гру, 2023 09:08
Сюда
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