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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:39

Re: ТАСКОМБАНК

Striker, на сайті є посилання на підтримку в чат-бот. Там пишіть свою проблему зі зазначенням відділення і нехай їм там роблять майстер-клас. Іншого виходу немає :(
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:20

Коротше, знову спеціаліст у відділенні дзвонила в підтримку, їй сказали, що якщо була до цього віртуалка, то тоді перевипуск на віртуалку буде безкоштовно. А так типу вірт. допка за 50 грн або пластик за 200 грн і все. Але дружина каже, що в касі вона нічого не платила і їй оформили допку. Але виходить, що безкоштовно. :mrgreen: Ввечері перевірю ще на всякий випадок, може з ліміту списало 50 грн.

upd: у спеціаліста в компі висвітилось, що без комісу, а до цього казала, що коміс в касі треба буде оплатити. Взагалі нічого не зрозуміло. :shock:
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:16

Re: ТАСКОМБАНК

Striker, вона якійсь папери підписувала? Там може бути зазначено й комісію.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:02

  Howl написав:вона якійсь папери підписувала? Там може бути зазначено й комісію.
Ні, жодних документів і жодного підпису ніде не ставила.
Уточнення.
сказали, що якщо була до цього віртуалка, то тоді перевипуск на віртуалку буде безкоштовно

Це спеціаліст в банку таке припустила, що може так, а на ГЛ такі ж самі і нічого не сказали.
По факту оформили як допку, спочатку писало 50 грн в програмі, а в кінці з'явився пункт "безкоштовно". В кінцевому результаті свого добилися, але якимись нереальними танцями з бубном.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:21

  Striker написав:Але дружина каже, що в касі вона нічого не платила і їй оформили допку.

Тобто до каси зовсім не ходила чи ТАСя віртуалки через касу видає? Звучить абсурдно, але Сіма колись видавала "віртуалки" на шматку картону, може й ТАСя така?
klug
 
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