|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 18:39
Re: ТАСКОМБАНК
Striker, на сайті є посилання на підтримку в чат-бот. Там пишіть свою проблему зі зазначенням відділення і нехай їм там роблять майстер-клас. Іншого виходу немає
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:20
Коротше, знову спеціаліст у відділенні дзвонила в підтримку, їй сказали, що якщо була до цього віртуалка, то тоді перевипуск на віртуалку буде безкоштовно. А так типу вірт. допка за 50 грн або пластик за 200 грн і все. Але дружина каже, що в касі вона нічого не платила і їй оформили допку. Але виходить, що безкоштовно. Ввечері перевірю ще на всякий випадок, може з ліміту списало 50 грн.
upd: у спеціаліста в компі висвітилось, що без комісу, а до цього казала, що коміс в касі треба буде оплатити. Взагалі нічого не зрозуміло.
Додано: Чет 07 гру, 2023 20:16
Re: ТАСКОМБАНК
Striker, вона якійсь папери підписувала? Там може бути зазначено й комісію.
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:02
Ні, жодних документів і жодного підпису ніде не ставила.
Уточнення.
Це спеціаліст в банку таке припустила, що може так, а на ГЛ такі ж самі і нічого не сказали.
По факту оформили як допку, спочатку писало 50 грн в програмі, а в кінці з'явився пункт "безкоштовно". В кінцевому результаті свого добилися, але якимись нереальними танцями з бубном.
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:21
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|